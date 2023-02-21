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Vergne, galibiyete rağmen rehavete kapılmak istemiyor

DS Penske sürücüsü Jean-Eric Vergne, son yarıştaki galibiyete rağmen rehavete kapılmıyor ve henüz yeterince iyi olmadıklarını söylüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Vergne, galibiyete rağmen rehavete kapılmak istemiyor
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Haydarabad'daki mücadeleye ikinci sırada başlayan Vergne, ön grupta yaşanan birçok olayın ardından kendini liderlik koltuğunda buldu, ancak enerji tasarrufu konusunda sıkıntı çekmekteydi ve arkasından gelen Envision sürücüsü Nick Cassidy'i geride tutması beklenmemekteydi.

Neyse ki son turlarda çıkan güvenlik aracı Vergne'in daha rahat savunma yapabilmesini ve damalı bayrağı ilk sırada görerek iki senelik galibiyet hasretini sonlandırmasını sağladı.

Zorlu bir başlangıcın ardından gelen galibiyet her ne kadar taraftarları heyecanlandırmış olsa da, rehavete kapılmak istemeyen Vergne'e göre DS Penske henüz yeterince iyi değil.

Yarışın ardından konuşan Vergne, "Daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle henüz o noktada değiliz."

"Tamam, yarışı kazandık ama o kadar da hızlı değildik."

"Yine de bu galibiyet takımdaki herkesin morali için iyi oldu, çünkü ilk üç yarıştan sonra bu kadar az puanla, bu kadar çok çalışarak ve sonuç almadan geri dönmek oldukça zordu."

"Ancak hala geliştirmemiz, anlamamız ve daha iyi olmamız gereken pek çok nokta mevcut, eğer bunun gibi daha iyi sonuçlar almak istiyorsak, bence hala pek çok şeyi geliştirmemiz gerekiyor."

"İlk iki hafta sonuna göre kesinlikle büyük bir adım attık, bunu açıkça görebiliyordum. Bu yüzden çok memnunum ama o noktaya geldiğimizi düşünmemek için dikkatli olmalıyız çünkü henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, 1st position

Jean-Eric Vergne, DS Penske, 1st position

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

DS Penske açısından iyi haber, Vergne'in takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un 17. başlamasına rağmen tam 9 sıra tırmanarak sekizinci olmasıydı -ki pist limitleri nedeniyle alınmış bir zaman cezası olmasaydı bu sonuç daha da gelişebilirdi!

Takımın sıralama performansına yoğunlaşmasını isteyen Vandoorne, ön sıralardan başlayabilmesi durumunda daha da iyi olabileceğini düşünüyor.

Vandoorne, "Hızlı olduğumuz ve olmadığımız zamanlar arasında hala oldukça tutarsızlık mevcut, bu yüzden sıralama turlarında kesinlikle yapmamız gereken bazı işler var, nitekim bu sayede yarışlarımız çok daha iyi hale gelecek."

"Yarışlarda ve enerji yönetiminde iyi bir tempoya sahip olduğumuz açık ancak bu kadar geride olduğunuzda geçiş yapmak zorlaşıyor."

"Takım için iyi bir gündü, JEV yarışı kazandı, özellikle de sezonun ne kadar zor başladığını göz önüne alırsak, hak ettiğimiz bir sonuçtu."

"Takım için iyi puanlar aldık ve şimdi başımızı öne eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Umarım yükselişimizi sürdürürüz." dedi.

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