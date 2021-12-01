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Formula E Haberler

Vergne: "Formula E, sürücülerin 'kabul edilemez' sürüş standartlarına kısıtlama getirmeli"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jean-Eric Vergne, 2021-22 sezonu öncesinde Formula E'ye sürücülerin "kabul edilemez" sürüş standartlarına kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu ve "karting yarışındaki çocuklar bizden daha adil" dedi.

Vergne: "Formula E, sürücülerin 'kabul edilemez' sürüş standartlarına kısıtlama getirmeli"

Pek çok kişi Formula E'deki güçlü yarışları, Gen2 araçlarının tasarımına bağlıyor. Aracın ön kanadı, doğrudan aracın çamurluğuna bağlanıyor ve bu da darbelere karşı araçları daha sağlam hale getiriyor ve hasar görme riskini en aza indiriyor.

Pazartesi akşamı otaya çıkan Gen3 araçlarına dair ilk görüntülerde, araçların daha geleneksel bir görüntüye sahip olduğu ve tekerleklerin üstündeki çamurluk kısmının kaldırıldığı görüldü.

Diğer yandan çifte Formula E şampiyonu Vergne, serideki sürüş standartlarında değişiklik çağrısında bulundu ve FIA'yı, kartingde kullanılana benzer bir ceza modeli getirmeye çağırdı.

DS Techeetah sürücüsü Vergne, Formula E'nin temas üzerine kurulu bir seri olup olmadığı sorulduğunda, "Bence biz çok daha profesyonel bir şampiyonayız."

"Fakat şu anda sürücülerin yarışma şekli bu şekilde, çünkü bu araçlar insanların birbirine çarpmasına ve yine de puanlar almalarına izin veriyor, bu da kabul edilebilir bir şey değil. FIA'nın bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum."

"Londra'da gördüğümüz (Lotterer'in Da Costa'yı sıkıştırıp kaza yapmasına neden olması) gibi şeyler kesinlikle kabul edilemez."

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, comes to a halt with damage

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, comes to a halt with damage

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Formula E yarışlarını izleyen küçük çocuklara baktığımızda, bizim pistte arkadaşlarımızla birlikte karting yarışları yaptığımızı düşünüyorlar. Bu kabul edilemez. Bir burada bir markayı temsil ediyoruz."

"Bu, kötü bir gösteri ve gerçekten FIA'yı bu konuda bir şeyler yapmaya çağırıyorum. Daha fazla takibe ihtiyaçları var.”

"Kartingde bile çocuklar Formula E'de yaptığımızdan daha adil yarışıyorlar. Kartingde birine çarparsan diskalifiye edilirsin. Neden olduğu umurlarında olmaz."

"Aynı şeyi neden Formula E'de yapamıyoruz anlamıyorum."

"Umarım daha adil ve daha temiz bir mücadeleye sahip oluruz çünkü geçen sezon gördüklerim kabul edilemezdi." dedi.

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