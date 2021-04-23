Vergne: "Formula E, bir daha Valensiya'ya dönmemeli"

İspanya E-Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Ricardo Tormo pisti, normalde yapılması planlanan Sanya ve Santiago yarışlarının iptali sonrası takvime eklendi.

Bu, serinin kalıcı bir pistte ilk kez yarış düzenlendiği anlamına geliyor, ki bu da Formula E'nin belirlediği standartlara uyan bir durum değil.

Frenleme sırasında daha fazla enerjinin geri kazanılabilmesi için son düzlüğe bir şikan da eklendi. Fakat DS Techeetah pilotu Jean Eric Vergne, Ricardo Tormo pistinde yarışmayı sevmesine rağmen, bir daha buraya gelmemeleri gerektiğini, çünkü buranın Formula E'ye uymadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Vergne, "Eğer bana pisti sorarsanız, bu pisti kalpten seviyorum. GP3'ten beri buraya geliyorum."

"Bu iyi bir pist, fakat kesinlikle Formula E'ye uygun bir pist değil. Fakat COVID döneminde sahip olduğumuz şey nedeniyle şehir pistlerinde yarışmak kolay değil. Bir yerde yarışabildiğimiz için kendimizi mutlu hissetmeliyiz."

“Fakat bu piste bir daha asla dönmek istemiyorum ve bu, pisti sevmediğim için değil, sadece Formula E'ye uygun olmadığı için."

Motorsport.com'a konuşan Lucas di Grassi ise şunları ekledi: "Bunun gibi pistlerde çok fazla yarış yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparsak, aracın buna göre uyarlanması gerekecek, çünkü mevcut araç bu tür bir pist için yapılmadı."

Valensiya pistindeki çifte yarış, Formula E'nin bir takım ayarlamalar yapmasına neden oldu. Valensiya'nın daha hızlı virajlarında, lastiklere normalden daha fazla yük bineceği için, sürücülerin artık daha fazla lastiği olacak.

Pist boyunca duvar olmadığı için, yarış yönetiminin de pist limitlerine dikkat etmesi gerekecek.

Bu kapsamda FIA pist sınırlarını denetleyecek ve 1, 2, 6 ve 12. virajlarda yapılacak ihlallerde tur sürelerini silecek.