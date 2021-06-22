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Formula E / Puebla E-Prix II Haberler

Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Çifte şampiyon Jean Eric Vergne, FE'nin asfaltı parçalanmakta olan The Miguel E. Abed pistine bir daha dönmemesini istiyor.

Vergne, FE'nin "çürümüş" Puebla pistine bir daha dönmemesini umuyor

Formula E, 2016'dan bu yana Formula 1'in de yarıştığı Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin kısaltılmış bir versiyonda yarışıyordu.

Ancak Meksika'da artan vakalarla birlikte Autodromo Hermanos Rodriguez pistine pandemi hastanesi kuruldu. Bu nedenden dolayı Formula E, 2021 sezonunda Meksika'da düzenleyeceği yarışı için farklı bir yer bulmak zorunda kaldı.

Puebla şehrine yakın Autodromo Miguel E. Abed pisti, bu seneki yarışın düzenleneceği yer olarak belirlenmişti. 

Cuma günü yağan yağmurla birlikte cumartesi günü pistin ıslaktı. Pazar günü sıcaklıkların artmasıyla söylentilere göre asfalt çatlamaya başladı. 

Konu hakkında konuşan Vergne, "Su, yeniden asfaltın üstüne çıkıyordu, bu nasıl oluyor anlamıyorum. İlk virajın çıkışındaki asfalt, milyonlarca parçaya ayrılmıştı, 9. virajın ortası da öyle."

"Üçüncü antrenman seansının ardından sıralama turlarına geçtik ve 2 saniye daha yavaştık çünkü hava güneşliyken, asfalttan su geri çıkıyordu. Bu pistte sürmekten zevk almadım." dedi.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Vergne ayrıca, ilk turda Alex Lynn'in Mahindra Racing aracıyla yaşadığı temasın ardından "araç dengesi açısından FE kariyerindeki en kötü yarışı" arkasında bıraktığını da ekledi.

Fransız pilot 32 turluk yarışın 24. turunda spin atmıştı. Vergne, Lynn'in ona çarpmasının ardından aracın tabana aldığı hasarın spin atmasında önemli rol oynadığını söylerken, pistte tümsekli bir kısma çarpmasının attığı spinin ana nedeni olduğunu da ekledi. 

"Startta bir Mahindra bana çarptı ve bu aracımın tabanını mahvetti. Aracı kullanmak aşırı zordu. Formula E'de araç dengesi bakımından en kötü yarışım olabilir. Aracın arkası çok fazla kaydı."

"Pistin çürümekte, dağılmakta olan bir kısmına çarptım. Umuyorum ki bu piste bir daha geri dönmeyiz."

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