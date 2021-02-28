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Formula E / Diriye E-Prix II / Son dakika

Vergne, Diriyah podyumunu Da Costa'ya kaptırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Çifte Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne, aldığı ceza sonrası podyumu Antonio Felix da Costa'ya kaybetti.

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Vergne, Diriyah podyumunu Da Costa'ya kaptırdı

Vergne ve Da Costa, dün gerçekleştirilen Suudi Arabistan yarışında temas yaşamışlardı. Eski F1 pilotu Vergne, takım arkadaşını dışarıdan geçmeye çalışıyordu ve Portekizli sürücü de, bunu engellemek amacıyla sert savunma yaptı ve ikili temas yaşadı.

Da Costa'nın dördüncülüğü savunurken agresif davrandığı görülebiliyordu, aynı şekilde Vergne de önde kalabilmek için iç tarafa doğru kapandı. Sonuç olarak Fransız sürücü az daha bariyerlere çarpıyordu.

İkili, daha önce geçen yıl düzenlenen Santiago E-Prix'sinde ve bir sonraki Mexico City yarışında sert şekilde mücadele etmişlerdi.

Vergne, Suudi Arabistan'daki savaş hakkında şunları söyledi: “Takım arkadaşı olduğunuz zaman, birbirinizle savaşarak enerjinizi boşa harcamak istemiyorsunuz."

“İlk sarı bayraktan sonra atak moduna sahipti ve başlangıçta ayağını gazdan çekmesine izin verdim, böylece öndeki sürücüleri atak modunu kullanarak yakalayabilecekti."

"Sonra arkasına geldim ve daha fazla enerjim vardı."

"Bir noktada, saldırmak için öne yaklaştım, o adamları yakaladım ve şikan ile son virajda üzerime doğru döndü."

"Ben virajı dönmeye başladığımda, zaten oradaydı. [Biraz] fazla derinden girdim ve neredeyse son virajında çıkışında duvara çarpıyordum.

Vergne, sonunda üçüncü sırada finiş görmeyi başardı ancak son bölümde piste giren güvenlik aracı ve ardından sallanan kırmızı bayrak nedeniyle, atak modunu ikinci kez aktifleştirememiş oldu.

Bundan ötürü 24 saniyelik bir zaman cezası aldı ve sonuç olarak lider Sam Bird'ün 29 saniye gerisinde 12. sıraya geriledi.

NIO 333 ile yarışan Tom Blomqvist ve Audi sürücüsü Rene Rast, fanboost ile alakalı benzer bir kural nedeniyle ve aynı yarış zaman cezasını aldılar.

Bununla birlikte, her iki sürücüye de tüm pistte sarı bayraklar varken, 50 km/s hızı sınırını aştıkları için ek bir 24 saniye cezası verildi.

Ayrıca Virgin Racing sürücüsü Nick Cassidy de ikinci yarışında elde ettiği etkileyici beşinciliği, yarış durdurulurken hızlandığı gerekçesiyle kaybetti.

Dragon Penske Autosport sürücüleri Sergio Sette Camara ve Nico Muller bu cezalarla beraber sırasıyla 4. ve 5. sıralara çıktılar.

Nihai yarış sonucu:

Poz. Sürücü Takım Grid En hızlı tur Zaman/Fark Puan
1
Sam
BIRD
JAGUAR RACING
3
 
1:09.847
 
39:50.836
 
25
2
Robin
FRIJNS
ENVISION VIRGIN RACING
1
 
1:09.902
 
+ 2.194
 
22
3
António Félix
DA COSTA
DS TECHEETAH
9
 
1:10.108
 
+ 6.900
 
15
4
Sérgio
SETTE CÂMARA
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT
2
 
1:10.225
 
+ 12.817
 
12
5
Nico
MUELLER
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT
6
 
1:10.330
 
+ 13.924
 
10
6
Oliver
TURVEY
NIO 333 FE TEAM
4
 
1:10.383
 
+ 15.523
 
8
7
Oliver
ROWLAND
NISSAN E.DAMS
13
 
1:10.135
 
+ 16.389
 
6
8
Lucas
DI GRASSI
AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER
15
 
1:09.868
 
+ 20.612
 
4
9
Nyck
DE VRIES
MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM
20
 
1:08.811
FL
+ 22.482
 
3
10
Pascal
WEHRLEIN
TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM
16
 
1:10.598
 
+ 25.395
 
1
11
André
LOTTERER
TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM
24
 
1:09.364
 
+ 27.257
 
0
12
Jean-Éric
VERGNE
DS TECHEETAH
7
 
1:10.202
 
+ 28.846
 
0
13
Stoffel
VANDOORNE
MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM
22
 
1:09.689
 
+ 29.112
 
0
14
Nick
CASSIDY
ENVISION VIRGIN RACING
10
 
1:09.754
 
+ 33.079
 
0
15
Alexander
SIMS
MAHINDRA RACING
14
 
1:09.755
 
+ 43.885
 
0
16
Norman
NATO
ROKIT VENTURI RACING
23
 
1:10.028
 
+ 48.192
 
0
17
René
RAST
AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER
19
 
1:09.454
 
+ 1:06.254
 
0
18
Tom
BLOMQVIST
NIO 333 FE TEAM
5
 
1:10.557
 
+ 1:09.508
 
0
0
Sébastien
BUEMI
NISSAN E.DAMS
8
 
1:09.999
 
DNF
0
0
Maximilian
GUENTHER
BMW I ANDRETTI MOTORSPORT
11
 
1:09.991
 
DNF
0
0
Mitch
EVANS
JAGUAR RACING
18
 
1:09.355
 
DNF
0
0
Alex
LYNN
MAHINDRA RACING
12
 
1:09.632
 
DNF
0
0
Jake
DENNIS
BMW I ANDRETTI MOTORSPORT
17
 
1:10.684
 
DNF
0
0
Edoardo
MORTARA
ROKIT VENTURI RACING
21
 
 
 
0
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix II
Pilotlar Jean-Eric Vergne
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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