Vergne, Diriyah podyumunu Da Costa'ya kaptırdı

Vergne ve Da Costa, dün gerçekleştirilen Suudi Arabistan yarışında temas yaşamışlardı. Eski F1 pilotu Vergne, takım arkadaşını dışarıdan geçmeye çalışıyordu ve Portekizli sürücü de, bunu engellemek amacıyla sert savunma yaptı ve ikili temas yaşadı.

Da Costa'nın dördüncülüğü savunurken agresif davrandığı görülebiliyordu, aynı şekilde Vergne de önde kalabilmek için iç tarafa doğru kapandı. Sonuç olarak Fransız sürücü az daha bariyerlere çarpıyordu.

İkili, daha önce geçen yıl düzenlenen Santiago E-Prix'sinde ve bir sonraki Mexico City yarışında sert şekilde mücadele etmişlerdi.

Vergne, Suudi Arabistan'daki savaş hakkında şunları söyledi: “Takım arkadaşı olduğunuz zaman, birbirinizle savaşarak enerjinizi boşa harcamak istemiyorsunuz."

“İlk sarı bayraktan sonra atak moduna sahipti ve başlangıçta ayağını gazdan çekmesine izin verdim, böylece öndeki sürücüleri atak modunu kullanarak yakalayabilecekti."

"Sonra arkasına geldim ve daha fazla enerjim vardı."

"Bir noktada, saldırmak için öne yaklaştım, o adamları yakaladım ve şikan ile son virajda üzerime doğru döndü."

"Ben virajı dönmeye başladığımda, zaten oradaydı. [Biraz] fazla derinden girdim ve neredeyse son virajında çıkışında duvara çarpıyordum.

Vergne, sonunda üçüncü sırada finiş görmeyi başardı ancak son bölümde piste giren güvenlik aracı ve ardından sallanan kırmızı bayrak nedeniyle, atak modunu ikinci kez aktifleştirememiş oldu.

Bundan ötürü 24 saniyelik bir zaman cezası aldı ve sonuç olarak lider Sam Bird'ün 29 saniye gerisinde 12. sıraya geriledi.

NIO 333 ile yarışan Tom Blomqvist ve Audi sürücüsü Rene Rast, fanboost ile alakalı benzer bir kural nedeniyle ve aynı yarış zaman cezasını aldılar.

Bununla birlikte, her iki sürücüye de tüm pistte sarı bayraklar varken, 50 km/s hızı sınırını aştıkları için ek bir 24 saniye cezası verildi.

Ayrıca Virgin Racing sürücüsü Nick Cassidy de ikinci yarışında elde ettiği etkileyici beşinciliği, yarış durdurulurken hızlandığı gerekçesiyle kaybetti.

Dragon Penske Autosport sürücüleri Sergio Sette Camara ve Nico Muller bu cezalarla beraber sırasıyla 4. ve 5. sıralara çıktılar.

Nihai yarış sonucu: