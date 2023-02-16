Vergne: "Bir noktada ikinciliğe razıydım!"

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Takvime yeni eklenen Haydarabad pistindeki yarışa ikinci sıradan başlayan ve en büyük rakibi Mitch Evans'ın yarış dışı kalmasıyla birlikte liderliğe yükselen Vergne, son turlarda Envision sürücüsü Nick Cassidy'e karşı zorlansa da galibiyete ulaşmayı başardı.

2021 Roma E-Prix'inden bu yana -yani iki senedir- galibiyete hasret kalan Vergne'nin bu talihsiz serisi de son bulmuş oldu.

Envision'a karşı enerji yönetimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan DS Penske ile elinden geleni yapmaya çalışan Vergne, son turlardaki kısa güvenlik aracı periyodu sayesinde avantaj yakaladı ve geçiş imkanı tanıyan 3. virajda iç çizgiyi tutmayı başararak Cassidy'e yol vermedi.

Yarıştan sonra konuşan Vergne, bir aşamada liderliği Cassidy'ye kaptırmaktan korktuğunu, ancak beklenmedik bir sonuç elde etmek için gerekenleri yapabildiğini itiraf etti.

Vergne, "Monako'da birkaç defansif sürüş [antrenmanı] yaptığımı hatırlıyorum, aracın yanına [Boeing] 777 kanatları koymuştum!"

"Yarış boyunca toparlanmakta zorlandım, bir şeyler düzgün çalışmıyordu. Bu yüzden ayağımı gazdan erken çekmek zorunda kaldım. Açıkçası enerji konusunda çok zorlanıyordum."

"Bir noktada gerçekten Nick'in beni geçeceğini ve bunun iyi olacağını dahi düşündüm, nitekim o kadar çok zorlanıyordum ki yerimi arkadakilere de kaptırmak istemiyordum."

"Bu yüzden aşırı savunma yapmak istemedim, ancak güvenlik aracından sonra hedeflerim biraz olsun değişti, işler benim için daha kolay bir hal aldı."

"Nick hala benden %3-4 daha fazla enerjiye sahip olmasına rağmen bazı yerlerde gaza basabilecek ve savunma yapabilecek konumdaydım, bunu yarış bitene kadar sürdürebildim."

"Geçen yıl birçok kez podyuma çıksam da hiç galibiyetim yoktu, uzun zamandır kazanamamıştım. Zirveye geri dönmek benim için önemliydi." dedi.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Cassidy ise, "Muhtemelen 13 tur ya da 15 tur kala yarışın bizim olduğunu düşündüm, bu sadece sabırlı olmakla ilgiliydi."

"Ancak güvenlik araçları Gen3 devrinde yarışı ciddi şekilde etkiliyor."

"Temel olarak, bugünlerde bir güvenlik aracınız olduğunda tur sayısı fazla artmıyor, böylece herkes daha fazla enerji kullanma imkanı yakalıyor."

"Yarış sıkıcılaşıyor, geçiş yapmak çok daha zorlaşıyor. Yine de Vergne çok iyi bir iş çıkardı, son derece iyi yarışmayı başardılar."

"Son birkaç turda [ikincilikten] memnun olduğumu söylemeliyim." dedi.