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Formula E Berlin ePrix II

Vergne, Berlin'in "her sürücünün nefret ettiği korkunç" tarzını eleştirdi

Jean-Eric Vergne, Berlin E-Prix'sinde gerçekleşen Formula E yarışlarının son stilini "korkunç" olarak nitelendirdi ve "her sürücünün bundan nefret ettiğini" iddia etti.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

DS Penske pilotu, bu hafta sonu Almanya'da Tempelhof Havaalanı pistinde düzenlenen ve yeni bir yerleşim planının ilk kez kullanıldığı iki yarışın ilkini ikinci sırada tamamladı.

Beklendiği gibi, 15 turluk pist Cumartesi günü tipik olarak çılgın bir Formula E karşılaşmasına sahne oldu; sürücüler çeşitli noktalarda üç genişlikte koştu ve neredeyse viraj bazında pozisyon değişiklikleri meydana geldi.

Yarışın ardından Vergne, tamamen elektrikli şampiyonada şu anda sergilenen ve Berlin'deki yarış boyunca ve diğer mekanlarda bir dizi olaya neden olan yarış tarzından memnun kalmadı.

Vergne, "Korkunç, dürüst olmak gerekirse, bu yarış tarzını gerçekten sevmiyorum, nefret ediyorum."

"Sanırım her sürücü bundan nefret ediyor ama bence yarışmamız gereken yol bu."

"Yarışmak için buradayız, kazanmak için buradayız. Geri geri gitmemiz gerekiyorsa, geri geri gitmeyi öğreneceğiz ama bu, bu tür yarışları sevdiğim anlamına gelmiyor."

"Sürücü bakış açısından gerçekten korkunç. Yandan, arkadan, üstten, alttan izliyorsunuz, tam bir karmaşa." dedi.

Vergne yarışı, enerji tasarrufu için başlangıçta arka sıralara düşen ve damalı bayrağa sadece dört tur kala ilk kez liderliği ele geçiren Nick Cassidy'nin 4.6s gerisinde bitirdi.

Yavaş ve dikkatli bir şekilde öne doğru ilerledikten sonra ve etrafındakilerden daha fazla enerjiyle Cassidy sezonun ikinci galibiyetini alarak şampiyona sıralamasında liderliğe yükseldi.

Yarış sonrası Jaguar sürücüsü "bugünkü Formula E yarışı gibi bir şeyi hiç yaşamadığını" söyleyerek "beladan uzak kaldığını" belirtti.

Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Cassidy, "[Geriye düşmek] önceden planlanmış bir şey değildi, belli ki bir noktada bu tarz bir yarışa yönelmeyi kendime görev edindim."

"Orası Daytona 500 gibiydi. Dürüst olmak gerekirse bugün kazanmış olmak gerçekten garip hissettiriyor, bu harika, takım iyi bir iş çıkardı ama neredeyse hiç zevkli değildi."

"Çılgıncaydı, tam bir katliamdı ve şu anda havalara uçmak gerçekten zor çünkü ben de biraz Jean-Eric'e katılıyorum, keşke biraz daha tempolu olsaydı ve keşke [yarışın] dengesi biraz daha iyi olsaydı." dedi.

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