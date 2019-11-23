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Formula E / Diriyah E-prix II / Son dakika

Vergne, batarya değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak

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Vergne, batarya değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jake Boxall-Legge
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Kas 2019 11:54

Son Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne, batarya değiştirdiği için grid cezası aldı ve Diriyah’taki ikinci yarışa son sıradan başlayacak.

Vergne, cumartesi günkü antrenman turlarında 17. virajda duvara sert şekilde çarparak sol arka süspansiyonuna zarar vermişti, ancak pite dönebilmişti.

DS mekanikerleri aracı tamir etse de, bataryada yapılan güvenlik kontrolüyle beraber Vergne sıralama turları öncesine yeni bir bataryaya geçmek zorunda kaldı.

Bunun sonucunda Fransız sürücü 20 sıra grid cezası aldı.

Vergne, sıralama turlarını 11. sırada tamamlamıştı, ancak bu cezayla beraber yarışa son sıradan başlayacak. Verilen 20 sıralık cezanın tamamını çekemeyeceği için de Vergne’in yarış içinde bir ceza daha alması bekleniyor.

Ayrıca Jaguar sürücüsü Mitch Evans’ın da Superpole seansındaki turu silindi. Bunun sebebi ise, sıralama turlarının sonunda aracının 900kg’lık minimum ağırlığın altında kalmasıydı. Bunun sonucunda Yeni Zelandalı sürücü, dördüncülükten altıncılığa geriledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriyah E-prix II
Pilotlar Jean-Eric Vergne
Takımlar Techeetah
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Diriyah E-prix II

Diriyah E-prix II

23 Kas - 23 Kas
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