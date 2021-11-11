Vergne, 2022 Formula E sezonunda Techeetah ile yarışmaya devam edecek

Techeetah yarış ekibinin sahibi SECA, şu anda yeni bir yatırım ve potansiyel bir satış için arayış içerisinde olduğu için her iki sürücünün geleceği belirsizdi.

Temmuz ayı sonlarında, ödeme yapmakta dahi zorlanan takımın Kanadalı bir yatırımcıya satılacağı söyleniyordu ancak bu anlaşma da olumsuz sonuçlandı.

Fakat şimdi takımın geleceği yavaş yavaş netleşmeye başlıyor ve Antonio Felix da Costa'dan sonra Jean Eric Vergne de takımda kalacak.

Takım, 2016'dan beri kendileri için yarışan Vergne'le, 2022 sezonu için sözleşme imzalarken, yanında geçen yıl Andre Lotterer'in yerini alan Antonio Felix da Costa olacak.

Peugeot ile Le Mans hiper aracında mücadele etmek adına sözleşme imzalayan 2017-18 ve 2018-19 Formula E şampiyonu Vergne, geleceğiyle ilgili spekülasyonları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı.

Sözlerine, "Tarih yazmaya devam" diye başlayan Vergne, "DS Techeetah ve [da Costa] ile beraber bu yeni bölümde, çıtayı çok daha yükseğe koyduk." açıklamasını yaptı.

Vergne, geçen sezon yeni DS E-Tense FE21 aracıyla beraber Roma'da galibiyete ulaşmış ve sezonu 10. sırada bitirmişti. Fakat sıralama formatının yanı sıra, yeni araç, şampiyonluk mücadelesinde yer almasına engel oldu.

Race winner Jean-Eric Vergne, DS Techeetah in parc ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images