Venturi'de Massa'nın yerini Nato aldı
paylaşım
yorumlar
Venturi Racing Formula E takımı, 2020-21 Formula E sezonunda Felipe Massa'nın yerine Norman Nato'nun yarışacağını açıkladı.
FIA WEC'de Rebellion adına mücadele eden Nato, 2018'den beri Venturi takımının simülatör ve yedek pilotuydu.
Massa'nın takımdan ayrılacağı 2019-20 şampiyonasının sona ermesiyle açıklanmıştı. Takım, Massa'nın yerini Nato'nun alacağını duyurdu.
Nato, Edoardo Mortara ile takım arkadaşı olacak.
Motorsport.com'a konuşan Nato, "Hazırım ve zor olacağını biliyorum. Öğrenmek için zamana ihtiyacım olacak ancak benim ana hedefim, sene sonunda pişmanlık yaşamamak olacak."
"En önemlisi, her hafta sonu puan kazanmak olacak. Şu an için tek hedefim bu." dedi.
2020-21 Formula E sezonu, 16 Ocak'ta Santiago e-Prix ile başlayacak.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Pilotlar
|Norman Nato
|Takımlar
|Venturi
|Editör
|Matt Kew
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Venturi'de Massa'nın yerini Nato aldı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
1
Slayt Şov