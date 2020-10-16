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Formula E / Son dakika

Venturi'de Massa'nın yerini Nato aldı

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Venturi'de Massa'nın yerini Nato aldı
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Çeviren: Abdullah Çelik

Venturi Racing Formula E takımı, 2020-21 Formula E sezonunda Felipe Massa'nın yerine Norman Nato'nun yarışacağını açıkladı.

FIA WEC'de Rebellion adına mücadele eden Nato, 2018'den beri Venturi takımının simülatör ve yedek pilotuydu.

Massa'nın takımdan ayrılacağı 2019-20 şampiyonasının sona ermesiyle açıklanmıştı. Takım, Massa'nın yerini Nato'nun alacağını duyurdu.

Nato, Edoardo Mortara ile takım arkadaşı olacak.

Motorsport.com'a konuşan Nato, "Hazırım ve zor olacağını biliyorum. Öğrenmek için zamana ihtiyacım olacak ancak benim ana hedefim, sene sonunda pişmanlık yaşamamak olacak."

"En önemlisi, her hafta sonu puan kazanmak olacak. Şu an için tek hedefim bu." dedi.

2020-21 Formula E sezonu, 16 Ocak'ta Santiago e-Prix ile başlayacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Norman Nato
Takımlar Venturi
Editör Matt Kew

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