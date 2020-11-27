Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı

Monako merkezli ekip, geçtiğimiz sezonki kırmızı rengi bırakarak, siyah-beyazdan oluşan yeni bir renk düzenine geçiş yaptı.

Yıllardır kendi teknik paketini geliştiren ve 2019/20'de Mercedes'in müşterisi haline gelen Venturi, bu yıl da aynı müşteri sistemiyle yarışacak.

Edoardo Mortara, 2019 Hong Kong yarışında takımın bugüne kadarki tek galibiyetini almayı başarmıştı ve arka arkaya dördüncü yılında da takımda kalacak.

Rebellion LMP1 pilotu ve Venturi yedek pilotu Norman Nato, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'nın takımdan ayrılmasının ardından yarış pilotluğuna geçiş yapacak.

Venturi, takım patronu Susie Wolff'un yanına eski FE pilotu Jerome D'Ambrosio'yu getirerek yönetim ekibini güçlendirdi.

Mercedes'in yarış kazandığı paketi kullanmasına rağmen geçen yılı yedinci sırada tamamlayan Venturi'nin geçen yılki en iyi sonucu dördüncülüktü.

Tüm Formula E takımları, Ocak ayında Santiago'da yapılacak ilk yarış öncesinde Valencia'da üç günlük bir teste katılacaklar.