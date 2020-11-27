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Formula E / Son dakika

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı

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Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Venturi, Cumartesi günü Valencia'da başlayacak sezon öncesi testlerinden hemen önce 2020/21 FE renk düzenini tanıttı.

Monako merkezli ekip, geçtiğimiz sezonki kırmızı rengi bırakarak, siyah-beyazdan oluşan yeni bir renk düzenine geçiş yaptı.

Yıllardır kendi teknik paketini geliştiren ve 2019/20'de Mercedes'in müşterisi haline gelen Venturi, bu yıl da aynı müşteri sistemiyle yarışacak.

Edoardo Mortara, 2019 Hong Kong yarışında takımın bugüne kadarki tek galibiyetini almayı başarmıştı ve arka arkaya dördüncü yılında da takımda kalacak.

Rebellion LMP1 pilotu  ve Venturi yedek pilotu Norman Nato, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'nın takımdan ayrılmasının ardından yarış pilotluğuna geçiş yapacak.

Venturi, takım patronu Susie Wolff'un yanına eski FE pilotu Jerome D'Ambrosio'yu getirerek yönetim ekibini güçlendirdi.

Mercedes'in yarış kazandığı paketi kullanmasına rağmen geçen yılı yedinci sırada tamamlayan Venturi'nin geçen yılki en iyi sonucu dördüncülüktü.

Tüm Formula E takımları, Ocak ayında Santiago'da yapılacak ilk yarış öncesinde Valencia'da üç günlük bir teste katılacaklar.

Venturi, EQ Silver Arrow 02

Venturi, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Venturi Formula E Team

Jaguar, 2020/21 Formula E aracını tanıttı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Venturi
Editör Rachit Thukral

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