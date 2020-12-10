Venturi Formula E takımı, yatırım ortaklığına satıdı

Venturi FE’nin 2014-15'teki ilk sezonundan beri bir parçası, takımın ilk ve tek galibiyeti ise 2019 Hong Kong E-Prix'sinde Edoardo Mortara’nın elinden gelmişti.

Monakolu ekibin yeni sahipleri ise Scott Swid ve Jose Maria Aznar Botella, Jose eski İspanya başbakanı Jose Maria Aznar’ın oğlu ve FE yaratıcısı Agag’ın kayınbiraderi.

Takıma 2018’de takım patronu olarak gelen Wolff ise görevine devam ederken yeni atanan yardımcı takım patronu ve eski Mahindra FE sürücüsü Jerome d’Ambrosio ile birlikte çalışacak.

Venturi CEO’su olarak görevi devralan Swid, kendisi ve çevresindekilerin 3 yıl önce Formula 1’e girişi düşündüklerini fakat bütçe sınırlamasının gelmesindeki gecikmelerden ötürü başka alanlara yöneldiklerini belirtti.

Belirli medya kanallarıyla röportjında Swid, “Formula 1’de gördüğüm sıkıntıların hepsi Formula E’de iş bakımından çözülüyordu - rekabet, para kazanma imkanı, yarış kazanmak için adil ve eşit fırsatlar yönünden.” dedi.

“Alejandro bunu anti-Formula 1 olacak şekilde tasarlamış.”

“Daha önce Formula E’ye hiç bakmamıştım ama Jose’yle birlikte bir yere bakarken (Aralık 2019’da) Susie’yle tanışınca her şey bitti.”

Duyuru Audi ve BMW FE’den 2020-21 sezonunun sonunda çekildiklerini açıkladıktan 1 hafta sonra gelirken Swid, satın alımda; Mercedes’in seride katılımcı olarak bulunmasının Venturi’nin Alman üreticinin güç ünitesi müşterisi olmasından daha önemli olduğunu da söyledi.

Wolff ekledi: “Scott ve Jose’nin yatırımcı olarak deneyimleri takımın kabiliyetlerini güçlendirecek ve bize gelecek için yeni ilgi çekici bakış açıları ve fırsatlar sağlayacaktır.”

“Bu hareket aynı zamanda ileride gelecek bütçe sınırlandırmasının ticari açıdan uygulanabilirliğini ve dolayısıyla sporun yatırımcılara ve ortaklara cezbediciliğini gösteriyor.”

Bu yatırım sadece Venturi FE takımını ilgilendiriyor, Venturi Automobiles’ı değil. Diğer şirket ise şu anda Pastor’un yönetiminde devam ederek, yer hızı rekorlarını kırmakla ve yeni uzay programı çalışmalarıyla ilgileniyor.

Pastor: “Odağımı pistten, rekor kıran elektromobiliteyle kendimizi kanıtladığımız alanlara ve eşit derecede öncülük ettiğimiz uzay girişimlerimize yönlendirirken takımımın emin ellerde olduğunu biliyorum. ” dedi.

Swid aynı zamanda Venturi’nin 2021’deki ilk Extreme E sezonundan ön katılım başvurularını geri çekmesinin - ve yerlerine Techeetah’nın gelmesinin – kendilerinin dışında Venturi Automobiles tarafından verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

ROKiT 2020-21 sezonunda takımın isim sponsoru olmaya devam ederken eski F1 sürücüsü Felipe Massa’nın yerine rezerv pilotu Norman Nato’nun yükseltilerek Mortara’nın takım arkadaşı olacağı açıklandı.