Vandoorne ve Vergne, 2023 Formula E sezonunda DS Penske ile yarışacak
Techeetah ile yollarını ayıran ve Dragon Penske ile anlaşan DS, yeni Formula E sezonunda Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ile yarışacak.
Dragon Penske için 2021-2022 Formula E sezonu oldukça dramatik geçti. Sergio Sette Camara ve Antonio Giovinazzi ile yarışan takım, yıl boyunca iki puan alabildi ve bu nedenle de Gen3 düzenlemelerinin başlangıcında rota değiştirmeye karar verdiler.
Dragon Penske son altı yıldır kendi güç ünitesini üretmişti fakat bundan vazgeçerek Gen2 kuralları altında Techeetah ile iki kez sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu kazanan DS ile ortaklığa gitmeye karar verdiler.
DS, Techeetah'ın geleceği konusunda şüpheler olduğu için Dragon Penske ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. Böylece takım gelecek yıl DS Penske olarak anılacak.
DS'in gelişiyle birlikte Penske, sürücü kadrosunu tamamen yenilerken, ilk koltuk için Techeetah'ta Fransız üreticiyle çalışan Jean Eric Vergne ile anlaşma sağladılar.
Vergne'in takım arkadaşı ise geçen sezon Mercedes ile şampiyon olan Stoffel Vandoorne olacak.
Jay Penske yapılan anlaşmalardan memnun.
Jay, "Mükemmellik arayışımızdaki tutkumuzu paylaşan ikonik DS Automobiles markasıyla çalışmak için sabırsızlanıyoruz."
"Bu, takım için önemli bir dönüm noktası ve yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir şey."
"Son dünya şampiyonu Stoffel ve iki kez dünya şampiyonu Jean-Eric ile griddeki en güçlü kadrolardan birine sahip olduğumuza eminim." dedi.
Böylece Giovinazzi ve Camara için DS Penske defteri kapanmış oldu. Camara, zaten önümüzdeki sezon için NIO 333'e geçme kararı almıştı.
Giovinazzi'nin planları belirsizliğini koruyor ancak adı 2023 Haas'ta Formula 1 koltuğuyla da anılıyor.
Vandoorne will replace outgoing Sette Camara at the rebranded Penske team after Mercedes' exit from FE
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
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