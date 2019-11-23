Vandoorne, "Sims ile olan mücadele, FE standartlarında önemli değildi"
Mercedes Formula E pilotu Stoffel Vandoorne, Diriyah'taki 1. yarışta liderlik için BMW Andretti sürücüsü Alexander Sims'e yaptığı atağın ve yaşanan temasın, Formula E standartları içerisinde olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'da başlayan 2019-20 Formula E sezonunun ilk yarışında Vandoorne, yarışın orta bölümünde Sims'in arkasında ikinci sıradaydı. Aynı zamanda Sam Bird'e karşı savunma yapan Vandoorne, 18. virajda Sims'e atak yaptı ve iki sürücü arasında temas yaşandı.
Vandoorne, "Benim için kritik anlardan birisi Sims'i geçtiğim andı. Sam arkamdaydı ve atak modunu kullanıyordu. Onun önünde kalmak için Sims'ten kurtulmam gerektiğini biliyordum ancak bunu yapsam bile sonrasında Sam'i arkamda tutmak zor olacaktı."
"Sam'e karşı savunuyor, aynı zamanda atak yapıyordum. Bu açıdan oldukça zor bir andı. Yarış çizgisinin dışı çok kaygandı, bu yüzden içeri daldım ve önden kayma yaşadım. O esnada ufak bir temas yaşadık ancak Formula E standartlarında büyük bir olay değildi." dedi.
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Sims de yaşanan temasın büyük olmadığını kabul etti.
Sims, "Sorun yok. Bana göre erkenden bu hamleyi engellememek benim hatamdı. Ancak gerçekte beni takip eden turlarda yine geçerlerdi."
"Enerji konusunda sorun yaşıyorduk ve yarışın orta noktasında yerimizi korumanın zor olacağını fark ettik. O esnada Sam ve Stoffel atağa kalktılar ve içeriden daldılar. Tepki verme konusunda geciktim." dedi.
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Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Etkinlik
|Ad Diriyah E-prix
|Pilotlar
|Alexander Sims , Stoffel Vandoorne
|Editör
|Jake Boxall-Legge
Vandoorne, "Sims ile olan mücadele, FE standartlarında önemli değildi"
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