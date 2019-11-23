Formula E
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula E / Ad Diriyah E-prix / Son dakika

Vandoorne, "Sims ile olan mücadele, FE standartlarında önemli değildi"

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Kas 2019 09:09

Mercedes Formula E pilotu Stoffel Vandoorne, Diriyah'taki 1. yarışta liderlik için BMW Andretti sürücüsü Alexander Sims'e yaptığı atağın ve yaşanan temasın, Formula E standartları içerisinde olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'da başlayan 2019-20 Formula E sezonunun ilk yarışında Vandoorne, yarışın orta bölümünde Sims'in arkasında ikinci sıradaydı. Aynı zamanda Sam Bird'e karşı savunma yapan Vandoorne, 18. virajda Sims'e atak yaptı ve iki sürücü arasında temas yaşandı.

Vandoorne, "Benim için kritik anlardan birisi Sims'i geçtiğim andı. Sam arkamdaydı ve atak modunu kullanıyordu. Onun önünde kalmak için Sims'ten kurtulmam gerektiğini biliyordum ancak bunu yapsam bile sonrasında Sam'i arkamda tutmak zor olacaktı."

"Sam'e karşı savunuyor, aynı zamanda atak yapıyordum. Bu açıdan oldukça zor bir andı. Yarış çizgisinin dışı çok kaygandı, bu yüzden içeri daldım ve önden kayma yaşadım. O esnada ufak bir temas yaşadık ancak Formula E standartlarında büyük bir olay değildi." dedi.

İlgili video:

Sims de yaşanan temasın büyük olmadığını kabul etti.

Sims, "Sorun yok. Bana göre erkenden bu hamleyi engellememek benim hatamdı. Ancak gerçekte beni takip eden turlarda yine geçerlerdi."

"Enerji konusunda sorun yaşıyorduk ve yarışın orta noktasında yerimizi korumanın zor olacağını fark ettik. O esnada Sam ve Stoffel atağa kalktılar ve içeriden daldılar. Tepki verme konusunda geciktim." dedi.

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 goes wide leading Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01, Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 goes wide leading Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01, Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonraki haber
Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider

Önceki haber

Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider

Sonraki haber

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Ad Diriyah E-prix
Pilotlar Alexander Sims , Stoffel Vandoorne
Editör Jake Boxall-Legge

Yarış merkezi

Diriyah E-prix II

Diriyah E-prix II

23 Kas - 23 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
3. Antrenman
Cmt 23 Kas
Cmt 23 Kas
00:40
08:40
Sıralama turları
Cmt 23 Kas
Cmt 23 Kas
02:55
10:55
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Allison'un liderliğindeki ilk yarış "berbat" geçti

2
Formula 1

Ralf Schumacher: “Ferrari'nin sorunu bu kazadan daha ciddi”

2s
3
GENEL

Volkswagen, elektrikli araç harici tüm motor sporları faaliyetlerini durduruyor

4
Formula 1

Coulthard: “Kazada hatalı olan taraf Vettel'di”

5
Formula 1

Brawn: "Bence Hamilton, Schumacher'i yakalayacak"

Son Videolar

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları 01:20
Formula E

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları 03:11
Formula E

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları

Jean-Eric Vergne'in şampiyonluk hafta sonu 07:49
Formula E

Jean-Eric Vergne'in şampiyonluk hafta sonu

New York E-Prix'de ne öğrendik? 04:36
Formula E

New York E-Prix'de ne öğrendik?

Son Haberler

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda
FE

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda

Vandoorne, "Sims ile olan mücadele, FE standartlarında önemli değildi"
FE

Vandoorne, "Sims ile olan mücadele, FE standartlarında önemli değildi"

Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider
FE

Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider

Formula E Ad Diriyah E-Prix 1. yarış özeti
FE

Formula E Ad Diriyah E-Prix 1. yarış özeti

Diriyah E-Prix: Bird kazandı, Porsche ve Mercedes podyuma çıktı
FE

Diriyah E-Prix: Bird kazandı, Porsche ve Mercedes podyuma çıktı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.