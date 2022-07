Vandoorne: "Şampiyonluğu istiyorsak tatil yapma lüksümüz yok"

Haberi dinle

Formula E gelecek hafta Londra ExCel pistinde iki yarış düzenledikten sonra Seul'e gidecek ve 1988 Olimpiyatları için inşa edilen Songpa-gu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek bir sezon finalinde şampiyonun belirlenmesine sahne olacak.

Vandoorne an itibariyle Edoardo Mortara'nın 11 puan önünde şampiyona lideri, bu iki sürücü yıl boyunca birkaç kez şampiyona liderliğini aralarında değiştiler

Mercedes'e arka arkaya ikinci pilotlar şampiyonluğunu getirmek isteyen Belçikalı sürücü -geçtiğimiz yıl Nyck de Vries şampiyon olmuştu-, eğer bunu istiyorsa her seansa ayrı ayrı odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Vandoorne, "Önümüzde dört yarış daha var var, ancak şampiyonada farklar oldukça az, dolayısıyla tatil yapma ve geride kalma lüksünüz yok."

"Mücadele o kadar yoğun ki, her hafta sonu, her sıralama seansı, her yarış, hatta her antrenman iyi bir sonuç elde etmek için sürekli odaklanmanız gerekmekte."

"Yıl sonuna kadar bunu sürdürmeyi hedefliyorum, sonrasında bunun yeterince iyi olup olmadığını göreceğiz." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Andreas Beil

New York E-Prix'te podyuma çıkan Vandoorne, sonucu "neredeyse yeni bir araç yapmak için çok sıkı çalışan" mekanikerlerine adamıştı.

İlk yarışta kızaklama yaşayan sürücüler kervanına katılan ve aracına hasar veren Vandoorne, takımın hiçbir parçayı değiştirmeden aracı tamir etmesi sonucu 30 sıra cezadan kurtulmuş, bu sayede şampiyona liderliğini geri alabilmişti.

Vandoorne, "İyi bir yarıştı, ilk yarıştaki kazada yaşananlar düşünüldüğünde takımın neredeyse yepyeni bir araç yapması gerekmekteydi."

"Öyleyse bu iyi sonuç onlara gelsin, nitekim bana 3. antrenmandan bu yana iyi hissettiren bir araç verdiler." demişti.