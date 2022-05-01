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Formula E / Monaco ePrix Haberler

Vandoorne, Monako'daki galibiyetinden dolayı çok mutlu

Monako E-Prix'sinin galibi Stoffel Vandoorne, "uzun oyunu" oynadığı yarışta mutlu sona ulaştığı için memnun.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Vandoorne, Monako'daki galibiyetinden dolayı çok mutlu
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Yarışa dördüncü sıradan başlayan Vandoorne, ilk turlarda Mitch Evans, Pascal Wehrlein ve Jean Eric Vergne ile ilk sıralar için mücadele eden grupta yer aldı.

İlk bölüm sakin geçerken sonrasında atak modu aktivasyonları başladı ve sıralama değişti. Wehrlein rahat şekilde lider gitse de, yaşadığı sorun nedeniyle yolda kaldı ve bu da Vandoorne'a ikinciliğe çıkma fırsatı verdi.

Atak modu zamanları Vandoorne lehine olurken, Belçikalı sürücü, liderliğe yükselip damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bir yıl sonra zaferle tanışan Vandoorne, "2015'te GP2'de yarışırken burayı kazanmıştım. Fakat Formula E'de her zaman benim lehime gitmedi, geçen yıl biraz zorlandım."

"Ancak bu yıl iyi bir sıralama turları geçirdik ve iyi bir yarış çıkarmak adına mücadelede olacağımızı biliyordum. Antrenmanlardaki yarış temposuna da güven duyuyordum."

"Yarış bir nevi uzun oyun gibiydi; Mitch ve Pascal'ın başlangıçta pek arayı açmadıklarını gördüm, bu yüzden ilk birkaç turda oldukça fazla enerji tasarrufu yaptım."

"Bu bana özellikle de öne geçtiğimde epey yardımcı oldu. Sonrasında da zaten bu farkı oluşturdum ve ikinci atak modunu alıp liderliği korudum." dedi.

Vandoorne şimdi bu yılki ilk galibiyetiyle şampiyona liderliğine yükseldi ve Vergne'le arasında altı puan var.

Vandoorne, Monako GP zaferinin "özel" olduğunu söylese de, puan almaya devam etmenin şampiyonluk mücadelesini sürdürmek için çok önemli bir faktör olduğunu ekliyor.

"Bu yıl birkaç kez pole pozisyonunda olsam da, yarışta her zaman bu tempoyu koruyup zafere ulaşamadım."

"Fakat ben de şimdi tıpkı Vergne gibi tutarlı şekilde puan alıyorum. Ayrıca Mitch de şu anda çok iyi durumda ve Robin de baktığınızda yine öndeydi."

"Bence bu şartlarda puan kaybetmeyip, düzenli olarak puan kazanmak çok önemli. Bunu yapınca bir noktada benim zamanımın geleceğini biliyordum ve bunun Monako'da olmasından dolayı mutluyum."

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