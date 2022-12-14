Vandoorne: "Gen3 araçları, oluksuz lastiklerle çok hızlı olurlar"
Son FE şampiyonu Stoffel Vandoorne, Valensiya'daki sezon öncesi testlerinde yeni DS Penske Gen3 aracıyla ilk turlarını attı ve ilk sürüşünün ardından Motorsport.com'un sorularını yanıtladı.
2023 Formula E sezonu, Valensiya'da başlayan sezon öncesi testleriyle resmen start aldı. Son şampiyon Vandoorne, bu sezonda DS Penske ile yarışacak ve Ocak ayında başlayacak sezonda şampiyonluk unvanını korumaya çalışacak.
Ocak ayında Meksika'da başlayacak 9. sezon, bize birçok yenilik gösterecek. Bu yeniliklerden en büyüğü ise araçlarda olacak.
Büyük oranda değişen Gen3 araçları, shakedown'ların ardından bugün Ricardo Tormo Pisti'nde asfaltla buluştular ve DS Penske'nin 2023 aracı E-Tense FE23 de pistte ilk turlarını attı.
Sabah seansında direksiyonun başında olan Vandoorne, Motorsport.com'un da dahil olduğu basın kuruluşlarının sorularını yanıtladı.
Stoffel Vandoorne, DS Penske
Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images
İlk turlar nasıldı?
Vandoorne: "Oldukça iyiydi diyebilirim. Gen3 araçlarıyla burada ilk kez sürüş yaptığımızı göz önünde bulundurursak, bundan daha fazla ne bekleyebiliriz bilmiyoruz."
"Kendimize bakacak olursak, her şey iyi gitti. Sorun yaşamadık ki bugünkü ana hedefimiz buydu. Performans hakkında konuşmak için daha erken ama rekabetçi duruyoruz. Yani iyi bir şekilde çalışarak farklı çözümler denemeyi düşünmeliyiz. Böylelikle Meksika'daki ilk yarış öncesinde iyi bir temel atmış oluruz."
Mercedes'ten gelen birisi olarak, DS Penske ile çalışırken ne gibi farklılıklar gördün?
Vandoorne: Elbette Mercedes'e kıyasla tamamen farklı bir gruptan bahsediyoruz. Hâlâ oldukça iyi ve hazırlıklı insanlarla çalışıyorum. Birbirimizi giderek daha iyi tanıyoruz ve birbirimizle nasıl çalışacağımızı öğrenmek için sık sık toplantı yapıyoruz."
"Bazı durumlara farklı yaklaşmanız gerekiyor ama takım değiştirdiğinizde bunu yaşamanız normal. İyi olan şey şu: Yeni jenerasyon araçlarla karşı karşıyayız ve benim Mercedes'te tecrübem var, takımın ise geçmiş yıllardan tecrübesi ve başarıları var."
"Ben takıma nerede ve nasıl gelişebileceklerine dair fikir veriyorum onlar da bana aynısını yapıyor."
"Benim için taze bir hava oldu."
Stoffel Vandoorne, DS Penske
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Gen3 araçları ile Gen2 araçlarını karşılaştırabilir misin?
Vandoorne: "Gen3 ile Gen2'yi karşılaştırmak çok zor. Sürüş stilleri çok değişti, buna ek olarak Hankook'un yeni lastikleri var. Bu lastikleri nasıl kullanacağımızı da öğrenmemiz gerek."
Lastikler burada nasıl hissettirdi?
Vandoorne: "Yeni lastikler Michelin'lere kıyasla daha sertler. Bu yüzden özellikle de Valensiya'da onları optimum çalışma aralığına getirmemiz için birkaç tur fazladan atmamız gerekti. Bu durum aracı sürüş stilimizi fazlasıyla değiştiriyor, frenleme ve bunun gibi şeyleri de öyle."
"Hepimizin kendisini yeniden ayarlaması gereken, farklı bir yaklaşım gerekiyor."
Formula E, tüm hava koşulları için tek bir lastik kullanıyor. Yakın zamanda oluksuz lastiklere geçilebilir mi?
Vandoorne: "Gelecekte kuru zemin ve ıslak zemin için iki farklı lastik olması güzel olurdu. Oluksuz lastiklere geçmemiz durumunda tur zamanlarının fazlasıyla düşeceğinden eminim. Yani oluksuz lastiklere sahip olmak, bir ihtimal olarak görülebilir."
"FE'de genellikle fazla yağmurlu yarış olmuyor, yani bu durum değerlendirilebilir. Şu an için sadece bu lastik hamuruna sahibiz ve bu lastik üzerinde iyi bir şekilde çalışıyoruz."
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