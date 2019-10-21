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Formula E / Son dakika

Vandoorne: "Formula E giderek büyüyor"

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Vandoorne: "Formula E giderek büyüyor"
21 Eki 2019 06:41

Stoffel Vandoorne, Formula E serisinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Formula E'de bu sezon seriye Porsche ve Mercedes de giriş yapmaya hazırlanırken, serideki önemli takım sayıları artıyor.

Mercedes'le bu yıl serideki ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Stoffel Vandoorne'a göre Formula E her geçen gün gelişiyor ve popülaritesi sürekli olarak artıyor.

Eski McLaren F1 pilotu, “Bazı şeyleri farklı yapabileceğimi hissediyorum ve bu yüzden çalışma yaklaşımım değişecek. Geçen sene benim için çok fazla yeni şey vardı. Tamamen farklı araçların olduğu ama aynı zamanda daha kırılgan olan Formula 1'den geldim. Orada ön kanadın bir bölümünü kırmanız demek, hemen yere basma gücü kaybetmeniz anlamına geliyor. Ciddi bir düşüş oluyor ve yarışını gerçekten o anda bitiyor."

"Oysa Formula E'de temas yaşamak mümkün, belirli bir agresiflik seviyesine ihtiyaç oluyor."

"Geçen sezon bazı yarışlardaki performansımdan memnun kaldım ve bazen yapabileceğim her şeyi yapmadığımı hissettim. Sonra da bundan dersler çıkardım. Yeni sezonda hangi alanlarda gelişmem gerektiğini biliyorum."

“Şampiyonaya karşı tutumun nasıl değiştiğini görebiliyorum. Formula 1'den birkaç kişiyle konuştum ve Formula E'ye olan tutumun değiştiği izlenimine kapıldım. Mercedes ve Porsche gibi büyük üreticilerin gelişiyle şampiyona giderek daha önemli hale geliyor."

"Formula E sadece beş yıldır var ve altıncı sezonun bizi beklediğini unutmamalıyız. Ancak şampiyona zaten giderek daha fazla dikkat çekiyor." dedi.

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