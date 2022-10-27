Vandoorne: "Formula 1'de olmayı hak eden çok fazla Formula E pilotu var"

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Nyck de Vries, 2019 Formula 2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından son yılları Formula E'de yarışarak geçirdi ve burada eski F1 pilotu Stoffel Vandoorne ile takım arkadaşı oldu.

Birlikte Mercedes'e iki takımlar şampiyonluğu getiren ikili, birer kez de sürücüler şampiyonluğu sevinci yaşadılar.

De Vries 2020-21 sezonunda şampiyon olurken, Vandoorne aynı sevinci 2021-22 sezonunda yaşadı.

Belçikalı sürücü yeni sezonda Formula E'de yarışmayı sürdürecek fakat takım arkadaşı De Vries, AlphaTauri ile Formula 1'e adım atıyor.

Vandoorne, eski takım arkadaşının F1'e girmesinden son derece memnun fakat Formula E'deki seviyenin her açıdan yüksek olduğunu vurguluyor.

Motorsport-Magazin'e konuşan Vandoorne, "Nyck için her şey doğru yönde ilerledi ve bu fırsatı kesinlikle hak etti."

"Fakat bunu hak eden tek kişinin o olduğunu düşünmüyorum. Formula E'de Formula 1'de hiç araç kullanma fırsatı bulamamış çok iyi sürücüler var. Fakat F1'de işler böyle yürür: bazen şansınız olur, bazen olmaz."

30 yaşındaki Vandoorne, F1 rüyasının devam ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Burası F1. Yani asla asla demelisiniz."

"Elbette gençleşmiyorum, aksine yaşlanıyorum ama Fernando'ya bakın. O 41 yaşında fakat hâlâ iyi bir iş çıkarıyor, bu yüzden önümde hâlâ zaman var."

"Yine de F1'le eğer iyi koşullarda yarışma fırsatım varsa ilgilenirim. Bunu söylerken gerçekçi de olmak gerekiyor."

"Formula 1'deki iki yılımda şartlar en iyisi olmasa da şansım vardı. Bunu tekrar yakalamak ve daha iyi koşullar altında yarışmak güzel olurdu."

"Ancak bu benim elimde değil, buna F1'deki takımlar karar verecek. Ben sadece iyi performans göstermeye devam edebilirim."