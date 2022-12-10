Vandoorne: "Farklı serilerdeki birçok isim F1'de olmayı hak ediyor"

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Geçtiğimiz sezon Formula E'deki en iyi sezonunu geçiren ve son yarışta şampiyonluğa ulaşan Vandoorne, Mercedes'in seriden çekilmesinin ardından gelecek sezon DS Penske için yarışacak.

Yeni takımına geçmesiyle birlikte Mercedes Formula 1 yedek pilotluğu rolünden de ayrılan Belçikalı sürücünün F1 padoğundaki yeni adresi ise Aston Martin!

İtalya'da düzenlenen FIA ödül töreninde şampiyonluk kupasına kavuşan Vandoorne, 2023 sezonunda neler yapacağı sorusuna, "Evet, gelecek sezon Aston Martin yedek sürücülüğünü de üstleneceğim. Elbette önceliğim Formula E, ancak yarışmadığım hafta sonları büyük olasılıkla Aston Martin garajında olacağım.

"Bu benim için yeni bir yolculuk ancak bunun için çok heyecanlıyım. Yükselişte olan, sürekli gelişmeyi başaran bir takımın parçası olacağım, eski arkadaşım Fernando Alonso da orada olacak!" dedi.

Stoffel Vandoorne, FIA Formula E Champion Fotoğraf: FIA

Son birkaç sezondur çoğunlukla genç isimleri tercih eden F1 takımları, hem yeterince iyi genç sürücü sayısının nispeten azalması, hem de bu sürücülerin çok fazla hata yapması sebebiyle yeniden veteranlara yöneldiler.

Bu durumun en büyük örnekleri, Mick Schumacher yerine üç sezondur yarışmayan Nico Hulkenberg'i seçen Haas ve ilk kez altyapı dışı bir pilotla [Nyck de Vries, eski FE şampiyonu] yarışmaya hazırlanan AlphaTauri.

Kendisinin de benzer bir fırsata erişip erişemeyeceği sorulan Vandoorne, "Bu konuda herhangi bir kanıya varmak zor. Geçen yıl açıkçası iyi bir sezon geçirdim ve aniden insanlar yeniden hakkımda konuşmaya başladı."

"Bence sadece ben değil, FE padokundaki ve diğer şampiyonalardaki pek çok sürücü F1'de bir şansa sahip olmayı hak ediyor. Ancak bu her zaman bize bağlı değil; takımlara, takımların beklentilerine ve ne aradıklarına bağlı."

"Dolayısıyla yapabileceğim tek şey pistte iyi performans göstermeye devam etmek. Bunun için en uygun aracı bulduğumu düşünüyorum."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme after securing the world championship title Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Zorlu geçen 2018 sezonunun ardından F1'e veda eden ve o günden beri başta FE olmak üzere farklı serilerde mücadele eden Vandoorne, artık sürekli farklı araçları denemenin kendisi için zorluk oluşturmadığını söylüyor.

Belçikalı sürücü, "Açıkçası bir süredir herhangi bir F1 aracının direksiyonuna geçmedim, dolayısıyla pist deneyimi açısından geçiş yapmanın nasıl olacağını söyleyemem, ancak düzenli olarak simülatörler arasında geçiş yapıyorum ve dürüst olmak gerekirse buna çok, çok kolay alışıyorsunuz. Artık benim için doğal bir şey gibi geliyor.

"Dürüst olmak gerekirse, tekrar bir F1 aracının direksiyonuna geçsem ilk sürüş biraz zor olurdu, ama bence bu çok hızlı bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz bir şey. Günün sonunda buna alışabilmenin de doğal bir yetenek olduğunu düşünüyorum." dedi.