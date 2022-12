Vandoorne: "Farklı serilerdeki birçok isim F1'de olmayı hak ediyor"

Geçtiğimiz sezon Formula E'deki en iyi sezonunu geçiren ve son yarışta şampiyonluğa ulaşan Vandoorne, Mercedes'in seriden çekilmesinin ardından gelecek sezon DS Penske için yarışacak.

Yeni takımına geçmesiyle birlikte Mercedes Formula 1 yedek pilotluğu rolünden de ayrılan Belçikalı sürücünün F1 padoğundaki yeni adresi ise Aston Martin!

İtalya'da düzenlenen FIA ödül töreninde şampiyonluk kupasına kavuşan Vandoorne, 2023 sezonunda neler yapacağı sorusuna, "Evet, gelecek sezon Aston Martin yedek sürücülüğünü de üstleneceğim. Elbette önceliğim Formula E, ancak yarışmadığım hafta sonları büyük olasılıkla Aston Martin garajında olacağım.

"Bu benim için yeni bir yolculuk ancak bunun için çok heyecanlıyım. Yükselişte olan, sürekli gelişmeyi başaran bir takımın parçası olacağım, eski arkadaşım Fernando Alonso da orada olacak!" dedi.

Son birkaç sezondur çoğunlukla genç isimleri tercih eden F1 takımları, hem yeterince iyi genç sürücü sayısının nispeten azalması, hem de bu sürücülerin çok fazla hata yapması sebebiyle yeniden veteranlara yöneldiler.

Bu durumun en büyük örnekleri, Mick Schumacher yerine üç sezondur yarışmayan Nico Hulkenberg'i seçen Haas ve ilk kez altyapı dışı bir pilotla [Nyck de Vries, eski FE şampiyonu] yarışmaya hazırlanan AlphaTauri.

Kendisinin de benzer bir fırsata erişip erişemeyeceği sorulan Vandoorne, "Bu konuda herhangi bir kanıya varmak zor. Geçen yıl açıkçası iyi bir sezon geçirdim ve aniden insanlar yeniden hakkımda konuşmaya başladı."

"Bence sadece ben değil, FE padokundaki ve diğer şampiyonalardaki pek çok sürücü F1'de bir şansa sahip olmayı hak ediyor. Ancak bu her zaman bize bağlı değil; takımlara, takımların beklentilerine ve ne aradıklarına bağlı."

"Dolayısıyla yapabileceğim tek şey pistte iyi performans göstermeye devam etmek. Bunun için en uygun aracı bulduğumu düşünüyorum."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme after securing the world championship title

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images