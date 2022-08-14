Vandoorne: “Dörtlü şampiyonluk savaşı, zafere güzel bir hikaye kattı”

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Vandoorne, sezonun Seul’deki son yarışını ikinci sırada tamamlayarak serideki ilk şampiyonluğunu elde etti ve seriden ayrılacak olan Mercedes’in art arda ikinci takımlar şampiyonluğunu elde etmesine yardımcı oldu.

Vandoorne, şampiyonluk yolunda sadece, son turda yaşadığı temas sebebiyle Meksika’da puan alamadı. Sadece Monaco’da yarış kazanan tecrübeli sürücü, buna rağmen yedi podyum ve inanılmaz bir istikrar ile şampiyonluğa ulaştı.

Sezonu değerlendiren Belçikalı sürücü, hedefinin sene boyunca maksimumu almak olduğunu ve geçtiğimiz sezon Londra’da puan alamayarak şampiyonluk yarışının dışında kalmaktan ders çıkardığını söyledi.

Vandoorne, “Bu, harika hissettiriyor. Dört yıl önce Mercedes’le bu yolculuğa başladığımda, dünya şampiyonluğu için mücadele etmek konusunda gereken şeylere sahip olacağımdan çok emindim.”

“Böyle bir üretici için yarıştığınızda, mücadele ettikleri her yarışta çok baskın oluyorlar. Ancak Formula E farklı. Burada işler, diğer serilerdeki gibi değil.”

“Geçtiğimiz sene Nyck (de Vries) sürücüler şampiyonasını, Mercedes de takımlar şampiyonasını kazanmıştı. Ancak bu sene sıra bendeydi.”

“Geçen senenin ardından, Londra’da beni şampiyonluktan eden kötü anın üzüntüsünü yaşadım. Bu sene ise geri döndüm ve tamamen maksimumu almak istedim.”

“Ve tüm sezon boyunca bunu yaptım, her şeyimi verdim, kontrol etmem gerekirken kontrol ettim. Sadece bir galibiyet aldık, ancak bu sene gösterdiğimiz istikrar etkileyiciydi.”

“Bu sezon dört sürücülük şampiyonluk mücadelesi ile güzel bir hikaye oldu. Bu sayı önce üçe, bugün de Mitch (Evans) ve ben olmak üzere ikiye düştü. İnanılmaz ve duygusal bir yolculuktu.” ifadelerini kullandı.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, the Mercedes Benz EQ team celebrate world championship victory Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Vandoorne, şampiyonluğunun en önemli parçasının Monaco’daki galibiyeti olduğunu ve o zaferden sonra ‘arkalarına bakmadıklarını’ söyledi.

30 yaşındaki sürücü ayrıca, zorlu geçen sıralama turlarını ve yarışların ilk bölümlerinde geriye düştükleri anları, puan kazandıran sonuçlara dönüştürmelerinin de çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Vandoorne bu konuda, “Evet, dürüst olmak gerekirse istikrar konusunda ben de biraz şaşırdım. Puan alamadığımız tek yarış olan Meksika’da bile, sondan bir önceki tur temas yaşamasaydık puan alabilirdik.”

“Yine de inanılmaz bir yıl oldu. Suudi Arabistan’da bir pole pozisyonu ve bir ikincilikle başladık. Oradaki ikinci yarışta daha zor bir gün geçirdim ancak Roma’da iyi bir geri dönüş yaptım ve yine pole pozisyonunu aldım.”

Newly crowned world champion Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, celebrates in Parc Ferme Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

“Daha sonra Mitch, aldığı iki galibiyetle mücadeleyi kızıştırmaya başladı. Ancak sonrasında Monaco’da bizim zamanımız geldi. Bundan ötürü çok gururluyum. Monaco, herkesin kazanmak istediği, herkesin CV’sine eklemek istediği o özel yarışlardan biri.”

“O yarıştan itibaren bir daha arkamıza bakmadık. Çok istikrarlı olduğumu düşünüyorum. Sıralama turlarında hep önlerdeydik.”

“Ancak daha zorlu günlerde de iyiydik. Bu gibi anlarda geri dönmeyi başardım ve bunlar önemli anlardı.”

“Aklımda kalan yarış, Berlin’deki ilk yarış. İlk turda 12. sıraya düşmüştüm. Ancak bitime birkaç tur kala galibiyet için savaşıyordum. Bu gibi anlar, şampiyonayı şekillendirdi.” dedi.