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Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış

Diriye'deki ikinci yarışta atak modu kullanmadığı için 24 saniye ceza alan Stoffel Vandoorne, bir direksiyon arızası yaşamış.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış
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Son turda Dan Ticktum'a geçilen Vandoorne, damalı bayrağı puan barajının hemen dibinde, 11. sırada gördü.

Yarıştan sonra mecburi atak modlarını kullanmadığı için 24 saniye zaman cezası alan son şampiyon, böylece zaman çizelgelerinin en dibine geriledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vandoorne, yarışın başlarında araçtaki tüm direksiyon fonksiyonlarını kaybettiğini, bunun da telsizle konuşmasını ve atak modunu aktifleştirmesini engellediğini belirtti.

Autosport'a konuşan Vandoorne, "Olanların açıklaması fazlasıyla basit: beş tur sonra gösterge panelini kaybettim ve direksiyondaki tüm işlevler çalışmayı durdurdu."

"Kısacası direksiyonu kaybetmiştim. Prosedürü uygulamaya çalıştım ama diskalifiye olacağımı biliyordum.

"Ne kadar enerjim olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey göremiyordum. Yani evet, boktan bir gündü." dedi.

Stoffel Vandoorne, DS Penske

Stoffel Vandoorne, DS Penske

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Vandoorne'un gösterge panelinde herhangi bir gösterge olmadığı için takım ne kadar enerji tasarrufu yaptığını hesaplayamadı, ancak sürpriz bir şekilde yarışı halen kullanabileceği %4 seviyesinde bir enerjiyle tamamladığı görünmekteydi. 

DS Penske'in verimlilik anlamında bir eksik çekmediğini belirten Vandoorne, aracın performansının hafta sonu boyunca düşmesinden dolayı endişeli. 

Vandoorne, "Şu anda, bazı nedenlerden dolayı, antrenmanlarda hızlı olduğumuz ve bunu sıralamalarda iyi bir sonuca dönüştüremediğimiz oldukça açık.".

"Bu Cumartesi nispeten iyiydik ve ilk kez düellolara kalmayı başardım, ancak performans anlamında halen çok gerideyiz." 

"Bunu geliştirmek için kesinlikle çözmemiz gereken bazı şeyler var. Yarışı değerlendirmek zor; yani Porsche'ler çok güçlü görünüyor."

"Ancak sonrasında takımlar birbirine epey yakın duruyor. Bence enerji konusunda çok iyiyiz, ancak şimdiye kadar bunu kullanamadık ve yarışta hiçbir şey yapamadım."

"Görünüşe göre hala herkesten %3-4 [enerji] fazlam vardı. Nasıl olduğunu sormayın!" dedi.

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