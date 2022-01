Vandoorne, atak modunda hata yaptığını kabul ediyor

Vandoorne, pole pozisyonundan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve son Formula Eampiyonu Nyck de Vries'a karşı yerini koruyup, ön taraftaki liderliğini sürdürdü.

Robin Frijns ile Oliver Rowland'ın yaşadığı temas, sonrasında Mahindra sürücüsünün pistte kalmasıyla çıkan güvenlik aracının ardından avantajı kaybolsa da lider gitmeye devam eden Vandoorne, ikinci atak modunu almak istediği sırada, atak modu çizgisini kaçırdı.

Hem zaman kaybeden hem de atak modunu kaçıran Vandoorne, de Vries'e geçildi ve büyük hatasıyla birlikte liderliği kaybetmiş oldu.

Belçikalı pilot olayın sorumluluğunu üstlendi ve yaptığı hata sonrası boşuna vakit kaybettiğini, bunun da galibiyete mâl olduğunu anlattı.

Vandoorne şöyle dedi: "İkinci atak modu aktivasyonumda atak modu bölgesini kaçırdım, bu da temelde 1.5-2 saniyeyi yok yere kaybettiğim anlamına geliyordu."

"Bunun için sadece kendimi suçlamalıyım."

"Yarışta, bunun öncesinde her şey iyi gidiyordu. Gruba liderlik ediyordum ve hızımız oldukça güçlü görünüyordu."

"Bu, hedefleri tamamlamak ve prosedürlerle ilgili her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmakla ilgiliydi."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images