Vandoorne, atak modunda hata yaptığını kabul ediyor

Haberi dinle

Vandoorne, pole pozisyonundan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve son Formula Eampiyonu Nyck de Vries'a karşı yerini koruyup, ön taraftaki liderliğini sürdürdü.

Robin Frijns ile Oliver Rowland'ın yaşadığı temas, sonrasında Mahindra sürücüsünün pistte kalmasıyla çıkan güvenlik aracının ardından avantajı kaybolsa da lider gitmeye devam eden Vandoorne, ikinci atak modunu almak istediği sırada, atak modu çizgisini kaçırdı.

Hem zaman kaybeden hem de atak modunu kaçıran Vandoorne, de Vries'e geçildi ve büyük hatasıyla birlikte liderliği kaybetmiş oldu.

Belçikalı pilot olayın sorumluluğunu üstlendi ve yaptığı hata sonrası boşuna vakit kaybettiğini, bunun da galibiyete mâl olduğunu anlattı.

Vandoorne şöyle dedi: "İkinci atak modu aktivasyonumda atak modu bölgesini kaçırdım, bu da temelde 1.5-2 saniyeyi yok yere kaybettiğim anlamına geliyordu."

"Bunun için sadece kendimi suçlamalıyım."

"Yarışta, bunun öncesinde her şey iyi gidiyordu. Gruba liderlik ediyordum ve hızımız oldukça güçlü görünüyordu."

"Bu, hedefleri tamamlamak ve prosedürlerle ilgili her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmakla ilgiliydi."

Vandoorne led away at the start but his costly mistake handed victory to his team-mate Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Fakat sonrasında pozisyonumu Nyck'e verdim ve birlikte pozisyonlarımıza sadık kalıp, 1-2 bitirmeyi başardık."

"Açıkçası atak modunu doğru şekilde ele alamadığım için biraz hayal kırıklığına uğradım."

"Ancak takım pozisyonumuza ve ikinciliğe bakarsam, bizim için hâlâ çok olumlu bir gündü. Sezonun başlangıcından memnun olabiliriz."

De Vries, Vandoorne'un atak modunda hata yapmasından ötürü kendini şanslı hissettiğini fakat Perşembe günkü kazasından sonra durumu toparlamasından memnun olduğunu dile getirdi.

Son şampiyon, hafta sonunun ilk antrenman seansında 3. virajda duvara çarptı ve yolda kalarak çok önemli bir pist üstü süresini kaybetti. Fakat bundan harika şekilde döndü ve sonunda zafere ulaştı.

De Vries, "Dürüst olmak gerekirse çok rahatladım. Dün ilk virajda duvara çarpmama neden olan bir hata yaptım ve bu, hem kendim hem de takım için işleri oldukça zorlaştırdı."

"Bir şekilde güveninizi yeniden kazanmanız gerekiyor. Koşullar çok kaygandı, geçen yıldan farklıydı. Pist sürekli olarak gelişiyordu ve bir şekilde kendinize bir temel oluşturmanız gerekiyordu."

"Fakat harika bir tempomuz vardı ve takım harika bir iş çıkardı."

"Açıkçası Stoff atak modunu kaçırdığı için biraz şanslıydım ama garajın bizim tarafı için iyiydi." dedi.

De Vries recovered well from losing practice time to an FP1 shunt Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images