Vandoorne: "Atak modu, Jakarta E-Prix'sinde podyuma mâl oldu"

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Formula E puan lideri, 220 kW güç modundakilerin en hızlısıydı ancak çeyrek finalde 250 kW'ta yeterince tempo bulamadı ve Mitch Evans'a yenildi.

Vandoorne, yedinci sıradan başlayarak iyi bir ilerleme kaydetti ve ön çizgiden başlayan Antonio Felix da Costa ve Jake Dennis arasındaki yoğun mücadelenin içine girdi.

Ancak ikinci saldırı modu aktivasyonunu kaçırması, Vandoorne'un yarışın ikinci yarısında arayı kapatması gerekeceği anlamına geliyordu.

Sıralama performansını değerlendiren Vandoorne, performans bulmakta zorlamasının "spesifik bir nedeni olmadığını" ancak bunun, son yarışlarda galibiyeti almasını engellediğini söyledi.

Vandoorne, "Bu kesinlikle mükemmel bir sonuç."

"Belki üçüncü veya dördüncü olabilirdik. Sıralamada biraz kaybettik; son zamanlarda grup etabında çok iyiydim. Şimdiye kadar çok fazla birincilik elde ettim ama sonra, ilk ikili mücadelemde hep kaybettim."

"O etabı geçmek zor. Spesifik bir nedeni yok, sadece küçük detaylardan kaynaklanıyor."

"Fakat bunları yapamıyoruz ve her zaman mücadeleden geride, 7. veya 8. sırada başlıyoruz." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış hakkında konuşan Belçikalı, aracında mükemmel denge olmasa da öndekilerle yarışacak kadar temposu olduğunu söyledi.

Vandoorne, ikinci atak modunu kaçırmasının "sinir bozucu" olduğunu belirtti.

"Bence yarış oldukça iyi gidiyordu. Bugün dengeyi pek bulabildiğimizi düşünmüyorum ama önde olmaya ve ilk dört veya beşte olmaya yeterdi."

"İkinci atağı kaçırmam yazık oldu. Bu çok sinir bozucu çünkü ilkinde biraz üzerinden kaydım ve 'peki, alamadım' dedim ama sonra aldım."

"İkincisinde ise çok temiz bir iş yaptım ve kaçırdım. Yani oldukça tuhaftı."

"Oldukça talihsiz bir durum, sonra iki kez almak zorunda kalıyorsunuz ve iki kat uzun yol gidiyorsunuz."

"Bu beni biraz geride bıraktı. Bu olmasaydı ilk üçte olurdum ve sona kadar dörtlü bir mücadele olabilirdi diye düşünüyorum."