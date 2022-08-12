Vandoorne: "36 puanlık farka rağmen Seul finalinde rahat olamam"

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Güney Kore'de gerçekleştirilecek ilk yarışın ardından Vandoorne ile en yakın rakibi arasında 30 puan fark olursa, Belçikalı pilot şampiyon olacak ve sezon sonu seriden ayrılacak Mercedes'e üst üste 2. Pilotlar Şampiyonluğu'nu getirecek.

Vandoorne'un Londra'ya gelirken 22 puanlık avantajı vardı, Evans'ın Pazar günkü yarışa veda etmesi sayesinde bu fark 36 puana yükseldi. Evans, yarış dışı kalmadan önce Vandoorne'un bir sıra önünde, 4. sırada yer alıyordu ve Evans'ın yarış dışı kalmasıyla Vandoorne 4. sıraya yükselmiş oldu.

Mercedes, takım emirlerini oyuna sokarak 3. sırada yer alan Nyck de Vries'den, 3. sırayı Vandoorne'a bırakmasını istedi ama Vandoorne'un oldukça önünde yer alan Hollandalı pilot bunu kabul etmedi.

Edoardo Mortara ve Jean-Eric Vergne'ün de Londra'da berbat hafta sonları geçirmeleri de Vandoorne'un son 2 yarış öncesinde sağlıklı bir farka sahip olmasını sağladı.

Vandoorne, 36 puanla lider olsa da Güney Kore'de güvenli oynamak konusunda temkinli.

Şampiyona lideri pilot, "Yavaşlayamam, rahat olamam. Formula E'de durum hiç böyle olmaz. Siz yanlış yaptığınızda ve rakipleriniz doğru işler yaptığında geçmişte büyük puan değişimleri yaşandığını gördük."

"Takımın konsantrasyonunu korumak istiyorum, kendi konsantrasyonumu korumak istiyorum. Geçen pazar sıralama turlarında yaptığım gibi hata yapamam."

"Eğer yarışta aracı iyi bir aralığa getirirsem, her şey iyi olmalı." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, on the grid Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vandoorne, pazar günkü sıralama turlarında grup aşamasından çıkamadı ancak şampiyonluk mücadelesindeki rakipleri de grup aşamasında elendiler.

Sıralama turlarındaki performansının ardından yarışta geri dönmek için güçlü bir sürüş ortaya koyan Vandoorne, 13. sıradan başladığı yarışta 4. sırada finiş görmesinin beklentilerini aştığını söylüyor.

"Birkaç puan toplamayı bekliyordum, sadece ne kadar puan toplayacağımı bilmiyordum. Normalde, Londra gibi geçiş yapması zor bir pistte 13. sıradan başladığınızda belki 2, 3 ya da 4 puan toplayabilirsiniz."

"Ancak biz bundan çok daha fazla puan topladık ve bu, muhtemelen beklediğimizden daha iyi bir sonuçtu."

Vandoorne, şampiyonluk mücadelesi verdiği Evans'la yarış içerisindeki mücadeleden zevk aldığını söyledi. Belçikalı pilot, Evans'ın mücadelelerinden sonra mekanik bir sorunla yarışa veda etmesine de üzüldüğünü söylüyor.

"Evans ilk turun ardından önüme geçti ve dürüst olmak gerekirse, ikimiz de agresif bir yarış geçiriyorduk. Cesur hareketler yapıyorduk, oldukça fazla zorluyorduk."

"Aramızda eğlenceli bir yarış geçti diyelim. O noktada şampiyonluk için sürüyorduk gibi hissettim. Oldukça eğlenceliydi ama onun için üzüldüm. O da mükemmel bir yarış geçiriyordu. Daha iyisini hak ediyor."