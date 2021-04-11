Vandoorne: ''2. yarıştaki galibiyet, ilk yarışta yaşananları telafi etti''

Belçikalı pilot, dün gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlasa da, ilk turlarda Andre Lotterer’in atağı nedeniyle ikili kaza yapmış ve bolca pozisyon kaybetmişti.

Yarışın sonunda ise mekanik bir arıza yüzünden düzlükte yavaşlayan di Grassi, Vandoorne’un kör noktasında kalmıştı. Vandoorne, onu sonda görüp kaçmaya çalışsa da Mercedes’e göre bir rögar kapağı yüzünden aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere girmişti ve yarış dışında kalmıştı.

Yüksek hızda gerçekleşen bu kazanın ardından Mercedes mekanikerleri bütün gece aracı bu sabahki antrenman turlarına yetiştirmek için çalıştı.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, recovers from an incident Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes pilotu galibiyet hakkında: ‘’Her şeyi telafi etti. Dün bizim için duygusal bir gündü.’’ ifadelerini kullandı.

Vandoorne, bugünkü yarışı 4 saniyelik bir farkla kontrol altında götürüyordu. Son turlarda çıkan güvenlik aracı yüzünden ise yarışı Alexander Sims’in 0.66s önünde bitirdi.

Vandoorne, ‘’Bugün, yarışı kazanacak tempoya sahip olduğumu biliyordum. Hızlı olmamız gerektiğinde tempomuzu arttırdık ve doğru zamanları seçtik.’’ dedi.

Belçikalı pilot mekanikerlerin çıkardığı iyi iş hakkında ise şöyle konuştu: ‘’Araba dün çok hasar almıştı ve bugün her şeyi hazır hale getirmek oldukça zordu ama araç bugün de mükemmeldi.’’

Vandoorne, en yakın rakibi Pascal Wehrlein’ın atak modu açıkken, Buemi ve di Grassi’nin kazası dolayısıyla çıkan sarı bayrakların ve yarışın sonunda çıkan güvenlik aracının ona biraz yardımcı olduğunu söylese de, Rene Rast’ın kazasında güvenlik aracına gerek olmadığını da belirtti.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ 1 / 1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

‘’Güvenlik aracından önce Sims arayı ufak ufak kapamaya başlamıştı. Bataryaları bizle aynı seviyedeydi ve güvenlik aracı çıkmasaydı neler olacağını söylemek zor. O kaza için bir güvenlik aracına ihtiyacımız var mıydı, emin değilim. Yarışın daha heyecanlı olmasını sağladı, güvenlik aracının ardından yarışa tekrar başlamak her zaman zordur, soğuk frenler, soğuk lastikler…’’

Belçikalı pilot, pandeminin başındaki dönemde 2 yarış arasında 5 ay olmasının rakiplerle aralarını kapamakta oldukça yardımcı olduğunu belirtti: ‘’Pandemi başladığında takım olarak elimizdeki paketi daha iyi anlamak ve analiz etmek için bolca vakit bulduk. Hangi noktalarda gelişmemiz gerektiğini anlayıp, onlara odaklandık.’’

‘’5 ay sonra Berlin’e geldiğimizde, ileriye doğru büyük bir adım atmıştık. Mühendislik, strateji, pilotaj… her alanda.’’

Mercedes, geçen sene Berlin’deki dublelerin ardından yarıştıkları son 3 hafta sonunda da galibiyet almayı başarmıştı. Bu yarışlar, Berlin(Vandoorne), Diriye(De Vries), Roma(Vandoorne) şeklindeydi.

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