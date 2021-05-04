Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

Hasar görmüş turizm sektörünü canlandırmak’ için kabul edildiği ifade edilen bu teklif ile birlikte, 2016-2017 sezonunda çifte yarışa ev sahipliğe yapılmasının ardından şehirde yeniden E-Prix gerçekleştirilecek.

Komisyona sunulan teklif şöyle: ‘’Vancouver’da, bir Formula E Dünya Şampiyonası yarışının düzenlenmesine, hafta sonun etrafında gerçekleştirilecek müzik ve kültürel etkinlikler düzenlenmesine, sürdürülebilirlik ve küresel ısınma konularında da konferanslar düzenlemesini desteklediğimizi doğruluyoruz.’’

‘’Vancouver şehri ile Kanadalı Formula E organizatör şirketlerinden OSS Group tarafından temasa geçilmiş ve 2022 Temmuz ayında False Creek bölgesinde; 2 adet küresel ısınma ve sürdürülebilirliğe odaklanmış konferans, hafta sonunun etrafında düzenlenecek 2 konser ve bir elektrikli araç yarışı düzenlenmesi konusunda anlaşılmıştır. Bu etkinlikler, şehrin ekonomisine büyük katkıda bulunacak ve çokça hasar görmüş turizm sektörünü destekleyecek.’’

Felix Rosenqvist, Mahindra Racing Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Komisyon ayrıca, OSS Grupa’a etkinlikte çalışması için görevliler yollayacağını belirtti.

OSS Grup, son 2 senedir bu yarışın düzenlemesi için çalışmalar yürütüyormuş ve yarışın 3 yıllık bir antlaşma ile Formula E takvime katılmasını istemiş.

Etkinliğe, 56.000 kadar seyirci alınması planlanıyor ve ünlüler arasında bir yarış düzenlenmesi de planlıyor.

Lokal gazetelerden Daily Five’a göre, teklif edilen pist düzeni de şehir görevlileri tarafından kabul edildi.

OSS Grup CEO’su Matthew Carter, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Formula E, bizle temasa geçti ve Kanada’da da bir yarış yapmak istediklerini söyledi.’’

‘’Biz de Vancouver şehrinin bu yarışın düzenlenmesi için en iyi yer olduğunu düşündük. Ayrıca şehre önerdiklerimiz sadece bir yarışla kalmıyor.’’

‘’Formula E, kendi başına oldukça farklı bir tecrübe ve bunun yanında sürdürülebilirlik konferansları ve konserler düzenliyoruz.’’

‘’Belki de Formula E bu fikri çok sevecek ve başka şehirlerde de bunları düzenleyecek.’’

‘’Bu etkinlik, normal bir Formula E yarışından çok daha farklı olacak.’’