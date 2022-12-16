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Formula E Test raporu

Valensiya Formula E testi: Günther testleri lider kapattı

Maximilian Günther, Valensiya'da gerçekleştirilen Formula E testinin son gününde en hızlı zamana imza attı.

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Valensiya Formula E testi: Günther testleri lider kapattı
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Formula E takımları ve sürücüleri, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen geleneksel kış testlerini tamamladı. Sürücüler, Valensiya'dan çok uzak olmayan Ricardo Tormo Pisti'nde, orijinal planın aksine, dört günlük bir test yaptılar. Bu testin finali cuma günüydü ve testlerin en iyi zamanı da bugün geldi.

Tur rekoru, Cuma günü öğleden sonra 1:25.127 yapan Maximilian Günther (Maserati) tarafından kırıldı. Bu 3.376 kilometrelik Formula E pistinde atılan en iyi turdu ve Gen2 dönemiyle karşılaştırıldığında tur başına 0.6 saniyelik bir hızlanmayı işaret etti.

Maserati sürücüsü Günther böylece bu yılki yedi test seansının beşini lider tamamladı.

DS Penske sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne Cuma günkü seansı sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada tamamladılar. Vandoorne en iyi zamanını (1:25.236) Günther gibi öğleden sonra yaparken, Vergne (1:25.248) sabah yaptı.

Formula E çaylağı Jake Hughes (McLaren) ve Oliver Rowland (Mahindra) ilk beşi tamamlarken, Sam Bird (Jaguar), Norman Nato (Mahindra), Rene Rast (McLaren), Edoardo Mortara (Maserati) ve Robin Frijns (Abt-Cupra) ilk onu tamamladı.

Valensiya testinin son gününde sadece bir önemli olay yaşandı. Sebastien Buemi (Envision) sabah saatlerinde 4. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Formula E'de yeni sezon 14 Ocak 2023'te Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilecek Meksika E-Prix'si ile başlayacak.

Jean-Eric-Vergne, DS Penske

Jean-Eric-Vergne, DS Penske

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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