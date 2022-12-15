Valensiya Formula E testi 3. gün: Medya gününde gerçekleştirilen ekstra seansta Nato lider

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Cuma günü gerçekleştirilecek olan 6 saatlik son test günü öncesinde, yeni Gen3 araçları Perşembe günü de piste çıktılar. Normalde Perşembe günü "medya günü" olarak ayrılmıştı ve Perşembe günü için herhangi bir test seansı planlanmıyordu ancak takımların yeni araçlarla daha çok çalışabilmesi adına bugün de 1 saatlik test seansı düzenlendi.

Oliver Rowland, 1:26.878'lik derecesiyle seansın ilk dakikalarında en hızlı isim olacak gibi duruyordu ancak İngiliz pilotun tur zamanı pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Bundan birkaç saniye sonra Robin Frijns, Ricardo Tormo Pisti'ni 1:26.431 saniyede turlayarak ilk sıraya yükseldi.

Frijns'ın arkasında ise Edoardo Mortara ve Nissan pilotu Norman Nato yer alıyordu. Mortara, Frijns tarafından kaydedilen derecenin 0.5 saniye kadar içerisine girmeyi başardı ve lider Frijns'a en çok yaklaşabilen isim oldu.

Mortara, ardından Frijns'ın derecesini geçmek için hızlı tur denemesine başladı ve Frijns'ı geçti de ancak Mortara'nın tur zamanı da pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi.

O esnada Sam Bird de bir zaman turu kaydetti ve ikinci sırada yükseldi. Sonrasında lider Mortara'nın derecesinin silinmesiyle Bird zirveye çıkmış oldu.

Jaguar pilotu olan Bird'ün takım arkadaşı Mitch Evans, birkaç dakika sonra 1:26.373 ile takım arkadaşını geçti ve 1 saatlik seansın ilk yarım saati geride kaldığında zirvedeydi.

Sebastien Buemi, Envision Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ardından Envision Racing pilotu Sebastien Buemi 1:26.066'lık derecesiyle ilk sıraya çıktı. Fakat Buemi zirvede uzun süre kalamadı çünkü Nato, 1:25.776 yaparak günün 1:25'lerdeki ilk derecesini kaydetti ve zaman tablosunun en üstüne yerleşti.

Nato'nun zirveye çıkmasından birkaç saniye sonra, kendisinin Nissan takım arkadaşı Sacha Fenestraz 10. virajın çıkışında yolda kaldı ve seansın bitimine 20 dakika kala kırmızı bayraklar çıktı.

Yaklaşık 12 dakika süren çalışmaların ardından, araçlar kalan 8 dakikada son turlarını atmak için piste çıktılar. Son şampiyon Stoffel Vandoorne, seansın son saniyelerinde 1:25.668 yaparak zirveye çıkmıştı ancak Belçikalı pilotun tur zamanı da pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi.

Böylelikle zirve Nato'da kalmış oldu. Rowland, seansın sonlarında attığı turla liderin 0.107 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı, Buemi ise ilk 3'ü tamamladı.

Mortara en hızlı dördüncü zamanı kaydederken, Jaguar pilotları arka arkaya dizildiler. Evans beşinci, Bird altıncıydı. Jaguar pilotlarını Frijns takip etti.

Edoardo Mortara, Maserati Racing Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Seansın son saniyelerinde kaydettiği tur derecesi silinen Vandoorne 8. sıraya gerilirken, Vandoorne'un takım arkadaşı ve çifte FE şampiyonu Jean-Eric Vergne dokuzuncu oldu.

Bir saatlik seans içerisinde 25 tur tamamlayarak bu alanda en başarılı isim olan Jake Hughes, ilk 10'u tamamladı.

Formula E'nin Valensiya'daki sezon öncesi testleri, yarın (Cuma günü) gerçekleştirilecek 6 saatlik seansla son bulacak.