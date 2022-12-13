Valensiya Formula E testi 1. gün: Günther, Maserati ile en hızlısı
Maximilian Guenther, Formula E'nin Valencia'daki sezon öncesi testine hızlı başladı ve ilk günü Maserati ile zirvede kapattı.
Geçen yılın ardından Maserti takımınas katılan Alman pilot, sabah seansında 1:26.096'lık bir zaman turuna imza attı.
Bu derece, günün en iyisiydi ve kimse tarafından geçilemedi.
Bu yıl Formula E'de yarışmaya başlayacak McLaren'dan Rene Rast ve Jake Hughes, ilk gün piste çıkan ilk sürücüler oldular. Onları Maserati MSSG'den Edoardo Mortara ve Maximilian Gunther takip etti.
İlk saatin sonunda Oliver Rowland 1:26.351'lik turuyla, Günther'in neredeyse 0.6 saniye önünde zirvedeydi.
Seansın ilk kırmızı bayrağı, Envision'dan Nick Cassidy'nin çakıl havuzuna saplanmasının ardından sallandı. Yeni Zelandalı sürücü, görevlilerin yardımı sonrasında seansa devam edebildi.
Duraklama çok kısa sürerken, Stoffel Vandoorne, Mahindra sürücüsünün en iyi derecesine 0.322 saniye farkla geçerek zirveye çıktı.
Mitch Evans, Jaguar Racing, spins into the gravel
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Daha sonra iki ayrı kırmızı bayrak çıktı. Bunlardan birisi Rene Rast'tan, diğeri ise Mitch Evans'tan kaynaklanıyordu.
Bitime 20 dakika kala seans tekrar başladı ve bitime 10 dakikadan az bir süre kala Hughes, 1:26.178 yaparak zirveye çıktı.
Daha sonra NIO 333'ten Dan Ticktum 4. viraj çıkışında spin atarak sarı bayrak periyoduna neden oldu.
Seansın tekrar başlamasıyla Günther, 1:26.096 yaptı ve sabah seansını ilk sırada tamamladı.
Öğle arasından hemen sonra Günther, yine güçlü bir performans sergiledi ve daha henüz ilk dakikalarda 1:26.221 yaparak zirveye çıktı.
Porsche'den Pascal Wehrlein onun zamanına yaklaştı ancak 0.041 saniye geride kaldı. Bundan kısa bir süre sonra Hughes 5. virajın çıkışında yolda kaldı.
Seansın kalan kısmında yağmurun da etkisiyle zaman tablosunda değişiklik olmadı ve Günther seansı lider tamamladı.
Sonuç olarak ilk günün lideri, sabahki 1:26.096'lik turuyla Günther olurken, Hughes 0.082 saniye geride ikinci ve Pascal Wehrlein 0.166 saniye geride üçüncü oldu.
Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Rowland sabahki turuyla 0.255 saniye geride dördüncü, Edoardo Mortara 0.409 saniye geride beşinci ve Vandoorne 0.435 saniye geride altıncı oldu.
Antonio Felix da Costa'nın yedinci olduğu seansta ilk onu Lucas di Grassi, Jean Eric Vergne ve Robin rijns tamamladı.
Norman Nato ve Sebastien Buemi'nin öğleden sonraki seansları sorunlu geçti; Nato aradan sonra neredeyse hiç tur atmazken, Buemi piste dahi çıkamadı.
Günün en iyi 10 zamanı:
|Poz.
|sürücü
|Takım
|Zaman
|Seans
|1
|Maximilian Günther
|Maserati
|1.26.096
|Sabah
|2
|Jack Hughes
|McLaren
|+0,082
|Sabah
|3
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|+0,166
|Öğleden sonra
|4
|Oliver Rowland
|Mahindra
|+0,255
|Sabah
|5
|Edoardo Mortara
|Maserati
|+0.409
|Sabah
|6
|Stoffel Vandoorne
|DS Penske
|+0,435
|Sabah
|7
|A. Felix da Costa
|Porsche
|+0,529
|Sabah
|8
|Lucas di Grassi
|Mahindra
|+0,659
|Sabah
|9
|Jean Eric Vergne
|DS Penske
|+0,755
|Öğleden sonra
|10
|Robin Frijns
|ABT Cupra
|+0,829
|Sabah
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