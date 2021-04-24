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Formula E / Valensiya ePrix / Haberler

Valensiya E-Prix’sinin tarihteki en zorlayıcı Formula E yarışı olacağı düşünülüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula E sürücüleri, bu hafta gerçekleştirilecek Valensiya E-Prix’sinin tarihteki en zorlayıcı yarış olacağını ve yarış stratejilerinin bisiklet yarışlarındaki peletona benzeyeceğini söyledi.

Valensiya E-Prix’sinin tarihteki en zorlayıcı Formula E yarışı olacağı düşünülüyor

Pilotlar, buradaki gibi kalıcı, ‘geleneksel’ Grand Prix pistlerinde gerçekleştirilen bir yarışı bitirebilmek için %30-%35 arası enerji tasarruf ediyorlardı. Fakat tasarruf etmeleri gereken enerji miktarı İspanya’da %45’e kadar çıkabilir.

Ricardo Tormo pistinin organizatörleri, enerji tasarrufu yapılacak bölgeleri arttırmak adına düzlüğün ortasına bir şikan inşa ederek sert bir frenleme noktası yarattılar. Buna rağmen yüksek tempolu yapısı ile Ricardo Tormo pisti, enerji tasarruf edebilmek için çok az fırsat sunuyor.

Bu nedenden ötürü bu hafta sonu yapılacak Valensiya E-Prix’sinin FE’nin 73 yarışlık tarihindeki en zor yarış olabileceği söyleniyor. Şampiyona lideri Sam Bird ve 2016-2017 FE Dünya şampiyonu Lucas di Grassi de bu düşünceye katılıyor.

Jaguar pilotu ve Şampiyona lideri Sam Bird, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Enerji tasarrufu bakımından tarihteki en zor yarış olacak.’’

‘’Yarışın normalde %64’ünü tam gaz gidiyoruz. Burada ise bu %54’e kadar düşüyor ve bunu hissediyorsunuz.’’

‘’Bir şekilde 7 dakikaya eşit gelen kadar enerji bulmamız gerekecek. ‘’

Audi pilotu Lucas di Grassi de enerji tasarrufu bakımından tarihteki en zor yarış olacağını belirtti. Bunlara ek olarak di Grassi, fazlasıyla enerji tasarruf edilmesi gerektiğinden ilk turlarda önde olmanın bir dezavantaj olabileceğini belirtti ve çoğu sürücünün bir önündekini hava koridorunda kalmasını beklediğini dile getirdi.

Lucas di Grassi, Valencia E-Prix 2021

Lucas di Grassi, Valencia E-Prix 2021

Photo by: Audi

Konu hakkında konuşan di Grassi, ‘’Eğer, birinin arkasında kalırsan kesinlikle enerji tasarruf edebilirsin.’’

‘’Pist üstündeki pozisyonun ve ne kadar enerji sakladığın arasında bir seçim yapman gerek.’’

‘’Sonuncu pilotun birkaç tur içinde liderliği aldığını görebilirsiniz ama sonrasında o pilot, 2 tur içinde yeniden sonunculuğa düşebilir.’’

‘’Burada, enerji tasarrufu ve aracın dengesi, farklı bir teknik gerektiriyor.’’ ifadelerini kullandı.

Çoğu pilot, yarış stratejisini bisiklet yarışlarındaki peletona (Bisiklet yarışlarında, peloton ana grup veya sürücü grubudur. Bu gruptaki sürücüler, diğer sürücülere yakın sürüş yaparak enerji tasarrufu sağlar. Yakın gidilerek herkes birbirinin hava koridoruna girer ve hava sürtünmesi azaltılır. Sürtünmedeki azalma dramatiktir; iyi ve gelişmiş bir grubun ortasında sürerken, sürükleme % 5-%10'a kadar düşürülebilir.) benzetti.

Bu benzerlik Bird’e sorulduğunda Bird, ‘’Bu, tam da dün söylediğim şeydi.’’

‘’Birinci olmanın bir dezavantaj olduğunu söylemek istemiyorum ama eğer arkandakilerle arayı açamıyorsan en iyi strateji olmayabilir.’’ dedi

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Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’

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Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Editör Matt Kew

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