Valensiya E-Prix: Kuruyan pistte pole pozisyonu Dennis ve BMW'nin oldu

Ricardo Tormo Pisti, gece yağan yağmurdan ötürü ıslaktı. Fakat sıralama turları içerisinde güneş kendisini göstermeye başladı ve atılan her turun ardından pist kurudu. Bu da, piste en son çıkan isimlerin avantajlı olduğu anlamına geliyordu.

Sıralama turlarında son grupta yer alan isimler, büyük avantaj yakaladılar ve altı ismin tamamı Super Pole bölümüne kaldılar.

Jake Dennis, grup aşamalarını 1:31.855'lik zaman turuyla ilk sırada tamamlarken, Andre Lotterer 0.103 saniye geride ikinci ve Alex Lynn 0.730 saniye geride üçüncü bitirdi.

Ayrıca Tom Blomqvist, Oliver Turvey ve Norman Nato, ilk altıyı tamamlayarak doğrudan Super Pole bölümüne kaldılar.

Super Pole bölümünde de yine piste en son çıkan isim avantajlıydı ve bu isim, BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis'ti.

Britanyalı sürücü, kuruyan pistte 1:29'un da altına indi ve 1:28.548'lik turuyla Porsche sürücüsü Lotterer'in 0.863 saniye önünde ilk pole pozisyonunu kazandı.

Cumartesi günü zorlu bir yarış geçiren Lotterer'in ikinci olduğu seansta, Alex Lynn 1.189 saniye geride üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

NIO Formula E Takımı, iki araçla birden son bölüme kalmayı başarmıştı ve Blomqvist, en hızlı turunda Turvey'i 0.2 saniye ile geçerek dördüncü oldu.

Turvey beşinci olurken, Venturi sürücüsü Norman Nato 1.941 saniye geride ilk altıyı tamamlayan isim oldu.

Super pole sonucu:

Grup aşamalarında Jean Eric Vergne oldukça iyi bir tur atmasına rağmen, pist koşullarından ötürü Super Pole bölümüne kalamadı ve yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Nissan sürücüleri Oliver Rowland ve Sebastien Buemi, 3. grupta piste çıktılar ve oldukça benzer turlar atarak 8. ve 9. oldular.

İlk onu Dragon Racing'den Sergio Sette Camara tamamladı.

Son iki sırada Lucas di Grassi ve Maximilian Gunther yer aldı. Di Grassi en hızlı turunda hata yaparken, Gunther'in zamanı silindi.

İlk yarışta pole pozisyonunu kazanan Antonio Felix da Costa ancak 12. olurken, ilk grupta piste çıkan Stoffel Vandoorne 19. olurken, Nyck de Vries ise 20. oldu.

Grup aşamaları sonucu: