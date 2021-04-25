Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllı sürüşüyle kazandı!

Valensiya’da gerçekleştirilen ikinci yarış, ilk yarışa kıyasla çok daha sakin geçti. Bütün takımlar enerji tasarrufuna odaklanırken, çaylak pilot Jake Dennis hatasız bir sürüşle galibiyete ulaşmasını bildi.

Günün daha erken saatlerinde gerçekleştirilen sıralama turları, ıslak ama giderek kuruyan bir zeminde yapılmıştı. Bu yüzden de ilk gruptaki daha hızlı araçlar gridin sonlarında bulunurken, son gruplarda yer alan pilotlar gridin ön sıralarında yer aldı.

Pole pozisyonunun sahibi Jake Dennis, temiz bir start aldı ve liderliğini korudu. Norman Nato ve Jean Eric Vergne de gayet iyi startlar aldılar. Nato 4. sıraya yükselirken, Vergne 6. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Andre Lotterer ise startın kaybedenlerindendi. Alexander Sims, teknik ihlallerden ötürü pitten geçme cezası aldı ve sonunculuğa düştü.

Dünkü yarışta yaşanan batarya koruma problemlerinin ardından herkes enerji tasarruf konusunda oldukça temkinliydi. Sürücülerin yarıştan önce de bahsettiği gibi pilotlar bisiklet yarışlarındaki peletona benzer şekilde birbirlerinin hava koridoruna girdi. Böylelikle hava sürtünmesini azalttılar ve düzlüklerde gazı daha az kullanabildiler. Tüm bunlarla birlikte ilk 10 dakika, FE standartlarına göre oldukça sakin geçti.

35. dakikaya girdiğimizde Vergne, Tom Blomqvist’i arkasında bıraktı ve 5. sıraya yükseldi. Bununla birlikte; Dennis, Lynn, Turvey, Nato, Vergne ilk 5’i oluştu.

Alex Lynn, Jake Dennis’e kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahipti ancak enerji tasarrufu yapmak istediğinden dolayı takımın isteğiyle de birlikte Dennis’in arkasında kalmayı tercih etti.

Oliver Turvey, İlk 5’liden atak modunu alan ilk sürücü oldu. Bir sonraki tur Dennis, Lynn, Nato ve Vergne de atak modunu aldılar. Hepsi piste döndüğünde ise Dennis, Turvey, Lynn, Nato, sıralaması oluştu ve Turvey atak modunu bir tur erken alarak güzel bir strateji ile Lynn’i arkasında bırakmış oldu. Fakat sonrasında Turvey’nin atak modu bittiğinde, Lynn onu tekrar arkasında bıraktı ve 2.’liği geri almış oldu. Birkaç saniye sonra Nato ve Vergne de Turvey’i arkasında bıraktı. Böylelikle yeniden Dennis, Lynn, Nato, Vergne ve Turvey sıralaması oluştu.

22. dakikaya girdiğimizde atak modunu ilk 5’liye kıyasla daha geç alan Lotterer, Vergne’ü arkasında bırakarak 5.’liği aldı. Vergne, yarış ilerledikçe daha çok sıra kaybetti ve 7.’liğe düştü.

5 dakika sonra, 17. dakikaya girdiğimizde, Nato, bütün yarış lider Dennis’i takip eden Lynn’in arkasına değdi. Lynn, 9. virajdaki çakıl havuzuna taştı ve bolca sıra kaybetti. Bu kaostan yararlanan Lotterer 3. sıraya kadar yükseldi.

Bir tur sonra yine 9 ve 10. virajların bulunduğu bölümde bu sefer de Stoffel Vandoorne ve Sebastian Buemi temas yaşadı ve Vandoorne bariyerlerle temas yaşayarak yarışa veda etti.

Antonio Felix Da Costa ise atak modu kullanımında yapılan bir ihlalden ötürü pitten geçme cezası aldı.

Son 10 dakikaya girildiğinde; Dennis, Nato, Lotterer, Rast, Rowland sıralaması oluştu. Fakat 2. sırada bulunan Norman Nato, birkaç tur önce 9. virajta Lynn’e çarptığından dolayı 5 saniyelik bir zaman cezası yedi.

Birkaç tur önce yaşanan kazanın ardından 8. sıraya düşen Lynn, güçlü temposunu korudu ve 4. sıraya yükseldi.

Son tura girdiğimizde çaylak sürücü Jake Dennis yine hata yapmadı ve hatasız bir sürüşle yarışı kazanmayı bildi. Çaylak pilot, FE’deki ilk yarışını kazanmış oldu. Nato’nun cezasıyla birlikte Lotterer 2, Lynn de 3. sıraya yükseldi.

Yarış sonucu: