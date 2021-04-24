Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

Hafta boyunca beklenilen yağmur, yarış gününde Valensiya’ya düştü ve yarışa Roma’da da olduğu gibi güvenlik aracı arkasında başlandı ancak zemindeki su miktarı Roma’dakinden çok daha fazlaydı. Güvenlik aracının arkasında geçen 1 turun ardından Stoffel Vandoorne’a gelen ceza ile pole pozisyonunun sahibi olan Antonio Felix Da Costa yarışı başlattı.

Yarışın ilk turunda Andre Lotterer, Norman Nato’yu geçmeyi çalışırken frenleme noktasını kaçırdı ve Sebastian Buemi’nin arkasına girdi. Buemi, çakıl havuzuna saplanırken; Lotterer yarışa geri dönmeyi başardı. Buemi’nin aracı çakıl havuzundan çıkarma çalışmaları sürerken güvenlik aracı çıkarıldı. Lotterer, ön kanadına hasar alırırken, pitten geçme cezası da yedi. Buemi ise kendi elinde olmayan nedenlerle yarış dışı kalmış oldu. Buemi’nin aracı pistten kaldırıldı ve güvenlik aracı tekrardan içeri girdi. Yarışın ilk 10 dakikası böyle geçilmiş oldu.

Yarışa 7. sıradan başlayan Nyck De Vries, güvenlik aracının içeri girmesinin ardından mükemmel geçişlerle önce 3. sıraya sonrasında da 2. sıraya çıkmayı başardı. Arka tarafta mücadeleler devam ederken Da Costa, farkı 3 saniyeye kadar çıkardı. 30. dakikaya girildiğinde Da Costa, De Vries ve Alexander Lynn sıralaması oluştu.

Yarışa 2. sıradan başlayan Max Günther, bütün sene yol tutuşu sorunları yaşayan BMW’si ile ıslak zeminde çok yavaş kaldı ve 7. sıraya kadar düştü. Onun için kötü geçen ilk 20 dakikanın sonrasında Günther için işler daha da kötüye gitti. Alman pilot 2. virajın girişinde aracı kaybederek çakıl havuzuna saplandı ve yarış dışı kaldı. Böylelikle güvenlik aracı tekrardan çıktı. 20. dakikada güvenlik aracı tekrardan içeri girdi ve yarışa devam edildi.

Güvenlik aracının içeri girmesinden tam 5 dakika sonra yarışta 3. kez güvenlik aracı çıktı. Jaguar pilotu Mitch Evans, Sergio Sette Camara ile temas yaşadı ve ikisi de yarış dışı kaldı.

Bitime 10 dakika kala güvenlik aracı tekrardan içeri girdi. Pistte yağmur devam ettiğinden kuru bir yarış çizgisi oluşmamıştı ve koşullar oldukça çetrefilliydi. Yarışın bitimine 6 dakika kala Lotterer bu sefer de Edoardo Mortara ile temas yaşadı. Lotterer, çakıl havuzuna saplandı ve unutmak isteyeceği bir yarışı arkasında bırakmış oldu. Mortara ise yarışa devam edebildi ancak sonunculuğa düştü.

Güvenlik aracı tekrar içeri girdiğinde bitime 2 tur kalmıştı ve herkesin bataryası bitmek üzereydi. Ricardo Tormo pistinin hızlı yapısı ve frenleme noktalarının azlığından ötürü, birçok pilot, Valensiya’daki yarışın enerji tasarrufu bakımından tarihteki en zor yarış olabileceğinden bahsetmişti ki öyle de oldu.

Son tura girilirken Nato’nun bataryası bitti. Ardından Da Costa’nın bataryası bitti ve De Vries liderliği aldı. Sonrasında ise neredeyse her pilotun bataryası bitti ve pistte inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Pilotlar neredeyse 30-40km/s hızla çizgiye ulaşmaya çalıştı ve tarihin en dramatik yarışlarından birini Mercedes'in mükemmel batarya koruma stratejisi ile De Vries kazanmış oldu. Yarışa 24. başlayan Stoffel Vandoorne, yine Mercedes’in mükemmel batarya koruma stratejisinin ardından 3. sıraya kadar tırmandı. Son tura lider giren Da Costa ise yarışı 7. tamamladı.