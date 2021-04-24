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Formula E / Valensiya ePrix / Yarış raporu

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

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Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta tam 5 kez güvenlik aracı çıkarken, yarışı son turda liderliği alan Nyck De Vries kazandı.

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

Hafta boyunca beklenilen yağmur, yarış gününde Valensiya’ya düştü ve yarışa Roma’da da olduğu gibi güvenlik aracı arkasında başlandı ancak zemindeki su miktarı Roma’dakinden çok daha fazlaydı. Güvenlik aracının arkasında geçen 1 turun ardından Stoffel Vandoorne’a gelen ceza ile pole pozisyonunun sahibi olan Antonio Felix Da Costa yarışı başlattı.

Yarışın ilk turunda Andre Lotterer, Norman Nato’yu geçmeyi çalışırken frenleme noktasını kaçırdı ve Sebastian Buemi’nin arkasına girdi. Buemi, çakıl havuzuna saplanırken; Lotterer yarışa geri dönmeyi başardı. Buemi’nin aracı çakıl havuzundan çıkarma çalışmaları sürerken güvenlik aracı çıkarıldı. Lotterer, ön kanadına hasar alırırken, pitten geçme cezası da yedi. Buemi ise kendi elinde olmayan nedenlerle yarış dışı kalmış oldu. Buemi’nin aracı pistten kaldırıldı ve güvenlik aracı tekrardan içeri girdi. Yarışın ilk 10 dakikası böyle geçilmiş oldu.

Yarışa 7. sıradan başlayan Nyck De Vries, güvenlik aracının içeri girmesinin ardından mükemmel geçişlerle önce 3. sıraya sonrasında da 2. sıraya çıkmayı başardı. Arka tarafta mücadeleler devam ederken Da Costa, farkı 3 saniyeye kadar çıkardı. 30. dakikaya girildiğinde Da Costa, De Vries ve Alexander Lynn sıralaması oluştu.

Yarışa 2. sıradan başlayan Max Günther, bütün sene yol tutuşu sorunları yaşayan BMW’si ile ıslak zeminde çok yavaş kaldı ve 7. sıraya kadar düştü. Onun için kötü geçen ilk 20 dakikanın sonrasında Günther için işler daha da kötüye gitti. Alman pilot 2. virajın girişinde aracı kaybederek çakıl havuzuna saplandı ve yarış dışı kaldı. Böylelikle güvenlik aracı tekrardan çıktı. 20. dakikada güvenlik aracı tekrardan içeri girdi ve yarışa devam edildi.

Güvenlik aracının içeri girmesinden tam 5 dakika sonra yarışta 3. kez güvenlik aracı çıktı. Jaguar pilotu Mitch Evans, Sergio Sette Camara ile temas yaşadı ve ikisi de yarış dışı kaldı.

Bitime 10 dakika kala güvenlik aracı tekrardan içeri girdi. Pistte yağmur devam ettiğinden kuru bir yarış çizgisi oluşmamıştı ve koşullar oldukça çetrefilliydi. Yarışın bitimine 6 dakika kala Lotterer bu sefer de Edoardo Mortara ile temas yaşadı. Lotterer, çakıl havuzuna saplandı ve unutmak isteyeceği bir yarışı arkasında bırakmış oldu. Mortara ise yarışa devam edebildi ancak sonunculuğa düştü.

Güvenlik aracı tekrar içeri girdiğinde bitime 2 tur kalmıştı ve herkesin bataryası bitmek üzereydi. Ricardo Tormo pistinin hızlı yapısı ve frenleme noktalarının azlığından ötürü, birçok pilot, Valensiya’daki yarışın enerji tasarrufu bakımından tarihteki en zor yarış olabileceğinden bahsetmişti ki öyle de oldu.

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Son tura girilirken Nato’nun bataryası bitti. Ardından Da Costa’nın bataryası bitti ve De Vries liderliği aldı. Sonrasında ise neredeyse her pilotun bataryası bitti ve pistte inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Pilotlar neredeyse 30-40km/s hızla çizgiye ulaşmaya çalıştı ve tarihin en dramatik yarışlarından birini Mercedes'in mükemmel batarya koruma stratejisi ile De Vries kazanmış oldu. Yarışa 24. başlayan Stoffel Vandoorne, yine Mercedes’in mükemmel batarya koruma stratejisinin ardından 3. sıraya kadar tırmandı. Son tura lider giren Da Costa ise yarışı 7. tamamladı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 24 48'20.547       25
2 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 24 48'33.675 13.128 13.128   18
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 24 48'45.433 24.886 11.758   15
4 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 24 48'57.450 36.903 12.017   12
5 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 24 49'12.197 51.650 14.747   10
6 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 24 49'13.532 52.985 1.335   9
7 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 24 49'30.085 1'09.538 16.553   9
8 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 24 49'53.952 1'33.405 23.867   5
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 24 49'56.556 1'36.009 2.604   2
10 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 24 50'32.493 2'11.946 35.937   1
11 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 24 51'27.608 3'07.061 55.115    
12 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 24 52'40.129 4'19.582 1'12.521    
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 24 50'18.889 1'58.342      
14 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 24 50'21.837 2'01.290 2.948    
15 France Norman Nato Monaco Venturi 23 51'34.511 1 Lap 1 Lap    
16 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 20 40'29.984 4 Laps 3 Laps    
17 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 19 38'19.544 5 Laps 1 Lap    
18 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 19 38'19.825 5 Laps 0.281    
19 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 15 30'04.248 9 Laps 4 Laps    
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 14 28'06.770 10 Laps 1 Lap    
21 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 10 20'04.584 14 Laps 4 Laps    
22 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1 2'17.213 23 Laps 9 Laps    
23 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 24 48'22.651 2.104 46'05.438    
24 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 24 48'33.616 13.069 10.965    
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Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Alt-etkinlik Yarış
Editör Can Çarpıcı

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