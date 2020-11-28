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Formula E / Sezon öncesi testi / Son dakika

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!

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Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Venturi Racing sürücüsü Edoardo Mortara, 2020/21 Formula E sezon öncesi testlerinin ilk gününün sabahında zirvede yer aldı.

Cuma gecesi şiddetli fırına vardı ve bundan ötürü Valencia'daki pist ıslaktı. Sabah bölümünde de yine aralıklarla sağanak geçişleri oldu.

Bundan ötürü Mortara'nın sabah attığı 1:18.148'lik en iyi tur, geçen yılın en hızlı zamanından 3 saniye daha yavaştı.

Seans içerisinde iki kez kırmızı bayrak sallandı. Bunlardan ilki Dragon/Penske Autosport sürücüsü Sergio Sette Camara'nın spin atarak çakıl havuzuna gömülmesinden kaynaklandı.

Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi ise 3. virajda sorun yaşayınca ikinci kırmızı bayrak çıktı.

Seansın en iyi ikinci derecesini Antonio Felix da Costa yaptı. Son dünya şampiyonu Da Costa, 1:18.179 yaparken, Mortara'yı sadece 0.031 saniye geriden takip etti.

NIO sürücüsü Oliver Turvey 1:18.325'lik turuyla üçüncü olurken, Alexander Sims yeni takımıyla dördüncü oldu.

Sims'in turu Turvey'den 0.030 saniye daha yavaştı.

Sergio Sette Camara yaşadığı olaya rağmen 1:18.392 ile beşinci oldu.

Nick Cassidy, Virgin ile altıncı en iyi zamanı yaparken, Rene Rast ondan sadece 0.001 saniye yavaş kaldı ve yedinci oldu.

Robin Firjns'ın sekizinci olduğu seansta yeni BMW sürücüsü Jake Dennis ve Sam Bird ilk onu tamamladı.

Pascal Wehrlein, Porsche ile 13. sırada yer alırken, Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne 16., Sebastien Buemi 17. ve Jean Eric Vergne 18. oldu.

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Seri Formula E
Etkinlik Sezon öncesi testi
Editör Matt Kew

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