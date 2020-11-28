Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Sezon öncesi testi / Test raporu

Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu

paylaşım
yorumlar
Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Andre Lotterer, Valencia'da gerçekleştirilen Formula E sezon öncesi testinin ilk gününü zirvede tamamladı.

Porsche sürücüsü 35 kW’lık saldırı modu desteğini kullanmamasına rağmen seansın bitimine henüz 20 dakika varken 1.12,519’luk süreyle liderliği aldı.

Valensiya’daki Ricardo Tormo pistinde öğleden sonraki 3 saatlik seans, Venturi Racing sürücüsü Norman Nato çakıla saplanınca erkenden sonlandı.

Takımda Felipe Massa’nın yerini alan Nato, 12 dakika kala 7. virajın dışında kalmadan önce seansın en hızlı 7. turunu atmıştı.

Seans yeniden başlamayınca Lotterer’in kuru zemindeki çabası, sabahleyin Venturi takımından Edoardo Mortara’nın attığı en hızlı turun 5 saniye önünde bitirmesini sağladı.

Bu aynı zamanda ana düzlükteki şikan kaldırılmasına rağmen geçtiğimiz sene Maximilian Gunther’in geçen seneki rekorundan 2.5 saniye daha az bir süreyle Formula E’nin pistteki en hızlı turu da oldu.

Takımı 2020-21 sezonunun ilk 4 yarışı için önceki sezonun aracını kullanmasına rağmen Jean Eric Vergne, geç bir atak yaparak DS Techeetah’sıyla Lotterer’in sadece 0.088 saniye gerisinde 2.liği aldı.

Vergne geçtiğimiz senenin şampiyonu ve takım arkadaşı Antonio Felix da Costa’yı sadece 0.04 saniyeyle geçerken Virgin Rac,ng takımından Nick Cassidy 4.lüğü aldı.

Mahindra Racing aracındaki Alexander Sims ise Audi sürücüsü ve 3 kez DTM şampiyonu Rene Rast’ı geçerek 5.liği aldı.

Nato’nun gerisindeki Nico Müller ise Dragon/Penske Autosport için iyi bir sürüş çıkararak 8.liği alırken BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis Robin Frijins’i küçük bir farkla geçerek ilk 10’u tamamladı.

Seans boyunca en çok kez atak modunu etkinleştiren (4 kez) Lucas di Grassi ise yepyeni Audi güç ünitesine rağmen 11.likte kaldı.

Mercedes’in sürücüleri Stoffel Vandoorne (15.) ve Nyck de Vries’in (20.) her ikisi de ilk ve son virajlarda pist limitlerini aştı. İkisi de tekrarlanan aşımlardan dolayı 15 dakikalık dur-kalk cezası aldı.

Bu sırada sabahleyin takılı kalan gaz pedalı sebebiyle 6. virajda kaza yapan Mitch Evans, Mortara ve NIO333 sürücüsü Tom Blomqvist’in önünde 22.liği alarak Jaguar Racing’in en iyi sonucunu elde etti.

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!

Önceki haber

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Sezon öncesi testi
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

Hamilton: "Pole pozisyonumu aldığım için sevinmedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Pole pozisyonumu aldığım için sevinmedim"

Sainz: "Sorunun nedenini henüz bulamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Sorunun nedenini henüz bulamadık"

Albon: "Verstappen'i geçmem için 'kusursuz' olmam gerekiyordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Verstappen'i geçmem için 'kusursuz' olmam gerekiyordu"

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

27-29 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

Son Haberler

Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu
FE Formula E / Test raporu

Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!
FE Formula E / Son dakika

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!

Dragon, 2020/21 FE renk düzenini tanıttı
FE Formula E / Son dakika

Dragon, 2020/21 FE renk düzenini tanıttı

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı
FE Formula E / Son dakika

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

3s
2
Formula 1

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

2s
3
Formula 1

Hamilton: "Pole pozisyonumu aldığım için sevinmedim"

1s
4
Formula 1

Sainz: "Sorunun nedenini henüz bulamadık"

1s
5
Formula 1

Albon: "Verstappen'i geçmem için 'kusursuz' olmam gerekiyordu"

1s

Son Haberler

Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu
FE

Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!
FE

Valencia Formula E testi: Sabah bölümünün lideri Mortara!

Dragon, 2020/21 FE renk düzenini tanıttı
FE

Dragon, 2020/21 FE renk düzenini tanıttı

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı
FE

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı

Jaguar, 2020/21 Formula E aracını tanıttı
FE

Jaguar, 2020/21 Formula E aracını tanıttı

Son Videolar

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 03:14
Formula E
6 Ağu 2020

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı 24:32
Formula E
8 May 2020

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.