Valencia Formula E testi: Günün en hızlısı Lotterer oldu

Porsche sürücüsü 35 kW’lık saldırı modu desteğini kullanmamasına rağmen seansın bitimine henüz 20 dakika varken 1.12,519’luk süreyle liderliği aldı.

Valensiya’daki Ricardo Tormo pistinde öğleden sonraki 3 saatlik seans, Venturi Racing sürücüsü Norman Nato çakıla saplanınca erkenden sonlandı.

Takımda Felipe Massa’nın yerini alan Nato, 12 dakika kala 7. virajın dışında kalmadan önce seansın en hızlı 7. turunu atmıştı.

Seans yeniden başlamayınca Lotterer’in kuru zemindeki çabası, sabahleyin Venturi takımından Edoardo Mortara’nın attığı en hızlı turun 5 saniye önünde bitirmesini sağladı.

Bu aynı zamanda ana düzlükteki şikan kaldırılmasına rağmen geçtiğimiz sene Maximilian Gunther’in geçen seneki rekorundan 2.5 saniye daha az bir süreyle Formula E’nin pistteki en hızlı turu da oldu.

Takımı 2020-21 sezonunun ilk 4 yarışı için önceki sezonun aracını kullanmasına rağmen Jean Eric Vergne, geç bir atak yaparak DS Techeetah’sıyla Lotterer’in sadece 0.088 saniye gerisinde 2.liği aldı.

Vergne geçtiğimiz senenin şampiyonu ve takım arkadaşı Antonio Felix da Costa’yı sadece 0.04 saniyeyle geçerken Virgin Rac,ng takımından Nick Cassidy 4.lüğü aldı.

Mahindra Racing aracındaki Alexander Sims ise Audi sürücüsü ve 3 kez DTM şampiyonu Rene Rast’ı geçerek 5.liği aldı.

Nato’nun gerisindeki Nico Müller ise Dragon/Penske Autosport için iyi bir sürüş çıkararak 8.liği alırken BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis Robin Frijins’i küçük bir farkla geçerek ilk 10’u tamamladı.

Seans boyunca en çok kez atak modunu etkinleştiren (4 kez) Lucas di Grassi ise yepyeni Audi güç ünitesine rağmen 11.likte kaldı.

Mercedes’in sürücüleri Stoffel Vandoorne (15.) ve Nyck de Vries’in (20.) her ikisi de ilk ve son virajlarda pist limitlerini aştı. İkisi de tekrarlanan aşımlardan dolayı 15 dakikalık dur-kalk cezası aldı.

Bu sırada sabahleyin takılı kalan gaz pedalı sebebiyle 6. virajda kaza yapan Mitch Evans, Mortara ve NIO333 sürücüsü Tom Blomqvist’in önünde 22.liği alarak Jaguar Racing’in en iyi sonucunu elde etti.