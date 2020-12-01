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Formula E / Sezon öncesi testi / Test raporu

Valencia Formula E testi 3. gün: Son günün lideri Günther

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Valencia Formula E testi 3. gün: Son günün lideri Günther
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Maximilian Gunther, Formula E'nin sezon öncesi testlerinin son gününde zirvede yer aldı ve testin en hızlı ismi oldu.

BMW Andretti sürücüsü, önceki günlere kıyasla çok daha iyi zamanların kaydedildiği günde, Dragon Penske Autosport ile etkileyici bir gün geçiren Sergio Sette Camara'yı 0.036 saniye farkla geçmeyi başardı ve 1:11.760'lık turuyla Ricardo Tormo'nun tur rekorunu kırdı.

Sürücüler, üç günlük testin son gününde sıralama simülasyonuna odaklandılar ve dokuz sürücü 1:12 barajını aştı.

Ayrıca 1., 6. ve 10. virajlara getirilen yeni pist limitleri defalarca açıldı ve çoğu sürücü ceza aldı.

Günther testleri en hızlı isim olarak kapatırken, Camara ikinci sırada yer aldı.

Dragon'un güçlü göründüğü seansta, henüz takımda kalıp kalmayacağı açıklanmayan Nico Müller üçüncü en iyi dereceyi yaptı. İsviçreli sürücünün turu, Camara'dan sadece 0.014 saniye yavaştı.

DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, Müller'in 0.005 saniye ardında dördüncü olurken, özellikle ilk sektörde 0.1 saniyelik bir kayıp yaşadı. Eğer tüm sektörleri bir araya getirebilseydi, seansı ilk sırada bitirebilirdi.

Jaguar Racing'de Mitch Evans 0.120 saniye geride beşinci en iyi dereceyi yaparken, Porsche sürücüleri arasında en iyisi olan Pascal Wehrlein altıncı oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland, yine ilk sektörde vakit kaybedenlerden bir tanesiydi ve yedinci oldu. Buna karşılık orta sektörün en iyisiydi.

İlk onu Jean Eric Vergne, Oliver Turvey ve Norman Nato tamamladı.

Jake Dennis yeni takımı BMW ile 11. olurken, Edoardo Mortara 12. oldu.

Sebastien Buemi 14. sırada kendisine yer bulurken, Andre Lotterer 17., Stoffel Vandoorne 18. ve Rene Rast ancak 20. olabildi.

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Seri Formula E
Etkinlik Sezon öncesi testi
Editör Matt Kew

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