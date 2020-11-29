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Formula E / Sezon öncesi testi / Test raporu

Valencia Formula E testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Da Costa

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Valencia Formula E testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Da Costa
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Son Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa, Valencia'daki sezon öncesi testlerin ikinci gününün sabahında zirvede yer alan isim oldu.

İlk günün ardından takımlar, pazar günü farklı bir programla yeni sezona hazırlanmayı sürdürdüler. İlk üç saatlik bölümde sürücüler, hava koridoru yaratmak amacıyla belli bir düzende piste çıktılar.

Dereceler düne kıyasla büyük oranda gelişti ve hatta Antonio Felix da Costa, etkileyici bir tur çıkararak bitime dakikalar kala 1:11.948 yaptı.

Son dünya şampiyonu, 1:12 bariyerini kıran tek isimdi ve aynı zamanda şampiyonanın Ricardo Tormo'daki pist rekorunu da kırdı. Böylelikle sabahın en hızlı ismi oldu.

Seansın en hızlı ikinci ismi 1:12.049'luk zaman turuyla Maximilain Gunther oldu. Onu da 1:12.161 yapan Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland takip etti.

Bu üç ismin gerisinde, eski Formula E şampiyonu Jean Eric Vergne yer alırken, Robin Frijns da Envision Virgin Racing aracıyla beşinci en iyi dereceyi yaptı.

Lucas di Grassi, Audi'siyle 1:12.338 yapıp altıncı olurken, ikinci Nissan e.dams aracını süren Sebastien Buemi yedinci ve Mahindra sürücüsü Alex Lynn sekizinci oldu.

Seans içerisinde sadece bir kımızı bayrak vardı ve o da bitime 45 dakika kala altıncı virajın dış kerblerinden birinde yaşanan sorunla alakalıydı.

Birkaç dakika önce de BMW Andretti sürücüsü Jake Dennis pist dışına taştı ve çakıl bölüme çıkıp piste geri döndü. 

Dennis'in dokuzuncu olduğu seansta, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne onuncu oldu.

Rene Rast 11. olurken, Andre Lotterer 12. oldu. Alexander Sims, Nyck de Vries, Sam Bird ve Nick Cassidy ilk 16'yı tamamladılar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Sezon öncesi testi
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Editör Matt Kew

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