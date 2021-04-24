Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu

Pandemi döneminde şehirlerde yarış düzenlemekte zorlanan Formula E, tarihinde ilk kez kalıcı bir yarış pistinde yarış düzenleme kararı almıştı. Ricardo Tormo Pisti'nin ev sahipliği yaptığı Valencia E-Prix, sıralama turlarıyla devam etti.

Grup aşamalarında, tıpkı antrenman turlarında olduğu gibi çok yakın bir mücadele vardı.

İlk on isim sadece 0.209 saniye içinde dizildi ve son altıya kalmak için kazanılan her zaman çok önemliydi.

Grup aşamalarının en hızlı ismi 1:26.799'luk zaman turuyla Mahindra Racing pilotu Alex Lynn oldu.

Mercedes'ten Stoffel Vandoorne 0.040 saniye geride ikinci olurken, BMW'den Maximilian Gunther 0.069 saniye geride üçüncü ve DS Techeetah'dan Antonio Felix da Costa 0.071 saniye geride dördüncü oldu.

Sebastien Buemi, yakın geçen mücadelede Da Costa'yı sadece 0.006 saniye geriden takip etti.

Super Pole bölümüne kalan son isim 0.115 saniye yavaş kalan Nyck de Vries'tı.

Yakın mücadele, Super Pole bölümünde de devam etti. Mercedes pilotu Vandoorne, 1:26.494'lük zaman turuyla hafta sonunun en iyi zamanını yakaladı ve DS Techeetah'tan Da Costa'yı 0.028 saniye farkla mağlup ederek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Vandoorne bu sonuçla son üç yarışta ikinci pole pozisyonunu da yakalamış oldu.

Da Costa, yakın geçen seansta ikinci olurken, Mercedes'in diğer pilotu De Vries 0.236 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu.

Diğer isimler ise nispeten geride kaldılar.

Gunther 0.449 saniye geride dördüncü olurken, Lynn temiz bir tur atamadı ve beşinci oldu. Buemi ise, Lynn'den 0.031 saniye yavaş kaldı ve altıncılıkla yedinci.

Grup aşamalarında elenen Andre Lotterer, yarışa yedinci sıradan başlayacak.

İlk onu Norman Nato, Oliver Rowland ve Pascal Wehrlein tamamlıyor. Jean Eric Vergne yarışa 13. sıradan start alırken, Sam Bird 21. ve Lucas di Grassi 22. sıradan başlayacak.

Yarış gridi (Super Pole ve Grup aşamalarının kombine edilmiş hali):