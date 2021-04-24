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Formula E / Valensiya ePrix / Sıralama turları raporu

Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valencia E-Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne'un oldu.

Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu

Pandemi döneminde şehirlerde yarış düzenlemekte zorlanan Formula E, tarihinde ilk kez kalıcı bir yarış pistinde yarış düzenleme kararı almıştı. Ricardo Tormo Pisti'nin ev sahipliği yaptığı Valencia E-Prix, sıralama turlarıyla devam etti.

Grup aşamalarında, tıpkı antrenman turlarında olduğu gibi çok yakın bir mücadele vardı.

İlk on isim sadece 0.209 saniye içinde dizildi ve son altıya kalmak için kazanılan her zaman çok önemliydi.

Grup aşamalarının en hızlı ismi 1:26.799'luk zaman turuyla Mahindra Racing pilotu Alex Lynn oldu.

Mercedes'ten Stoffel Vandoorne 0.040 saniye geride ikinci olurken, BMW'den Maximilian Gunther 0.069 saniye geride üçüncü ve DS Techeetah'dan Antonio Felix da Costa 0.071 saniye geride dördüncü oldu.

Sebastien Buemi, yakın geçen mücadelede Da Costa'yı sadece 0.006 saniye geriden takip etti.

Super Pole bölümüne kalan son isim 0.115 saniye yavaş kalan Nyck de Vries'tı.

Yakın mücadele, Super Pole bölümünde de devam etti. Mercedes pilotu Vandoorne, 1:26.494'lük zaman turuyla hafta sonunun en iyi zamanını yakaladı ve DS Techeetah'tan Da Costa'yı 0.028 saniye farkla mağlup ederek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Vandoorne bu sonuçla son üç yarışta ikinci pole pozisyonunu da yakalamış oldu.

Da Costa, yakın geçen seansta ikinci olurken, Mercedes'in diğer pilotu De Vries 0.236 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu.

Diğer isimler ise nispeten geride kaldılar.

Gunther 0.449 saniye geride dördüncü olurken, Lynn temiz bir tur atamadı ve beşinci oldu. Buemi ise, Lynn'den 0.031 saniye yavaş kaldı ve altıncılıkla yedinci.

Grup aşamalarında elenen Andre Lotterer, yarışa yedinci sıradan başlayacak.

İlk onu Norman Nato, Oliver Rowland ve Pascal Wehrlein tamamlıyor. Jean Eric Vergne yarışa 13. sıradan start alırken, Sam Bird 21. ve Lucas di Grassi 22. sıradan başlayacak.

Yarış gridi (Super Pole ve Grup aşamalarının kombine edilmiş hali):

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'26.494
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'26.522
3 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'26.730
4 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'26.943
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'27.022
6 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'27.053
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'26.933
8 France Norman Nato Monaco Venturi 1'26.979
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'27.002
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'27.008
11 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'27.072
12 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'27.109
13 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'27.157
14 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'27.177
15 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'27.290
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'27.317
17 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'27.338
18 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'27.442
19 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'27.456
20 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'27.481
21 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'27.619
22 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'27.634
23 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'27.644
24 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'28.524
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Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Editör Kemal Şengül

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