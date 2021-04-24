Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı

Ricardo Tormo'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde 2. antrenman seansı, 1. antrenmanla nispeten aynı koşullarda gerçekleşti.

Kalıcı bir pistteki ilk yarışına hazırlanan Formula E'de sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne, 1:27.419'luk zaman turuyla, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansın büyük çoğunluğunu zirvede tamamlamayı başardı.

Vandoorne'un zaman turunu geçen ilk isim 1:26.958 yaparak 1:27'nin altına inen BMW pilotu Maximilian Gunther oldu. Son anlarda hızlı turlar gelse de Gunther'in zamanını geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın lideri Alman pilot oldu.

Gunther'in en yakın takipçisi, ilk seansta da hızlı görünen Mahindra pilotu Alex Lynn oldu. İngiliz pilot, rakibinden sadece 0.012 saniye yavaş kaldı.

Mercedes'ten Nyck de Vries 1:26.989'luk zaman turuyla, Lynn'i sadece 0.019 saniye geriden takip etti.

İlk seansın lideri ve DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, ikinci seansta 0.083 saniye geride dördüncü oldu.

Böylelikle dört isim sadece 0.083 saniye içinde dizilmiş oldu.

Nissan'dan Oliver Rowland beşinci en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Sebastien Buemi sekizinci sırada yer aldı. Bu ikilinin arasında iyi bir zaman turu çıkaran Audi pilotu Rene Rast ve NIO pilotu Tom Blomqvist yer aldı.

Porsche'den Andre Lotterer ve Venturi'den Norman Nato ilk onu tamamladı.

Vandoorne, uzun süre lider gitmesine rağmen son bölümde 1:27.201 yaptı ve yakın geçen seansta 11. oldu.

Şampiyonlar Jean Ericc Vergne ve Lucas di Grassi ancak 15. ve 16. olabildiler.

Seans oldukça yakın geçti ve 15 sürücü sadece 0.450 saniye içinde dizildi.

Seans içerisindeki tek olay, ilk on dakika geride kalırken Virgin Racing'den Robin Frijns aracının kontrolünü kaybedip spin atmasıydı.

2. antrenman sonucu: