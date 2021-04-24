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Önceki / Valencia E-Prix 1. antrenman: Da Costa ve Techeetah hızlı başladı
Formula E / Antrenman raporu

Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valencia E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını BMW sürücüsü Maximilian Gunther ilk sırada tamamladı.

Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı

Ricardo Tormo'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde 2. antrenman seansı, 1. antrenmanla nispeten aynı koşullarda gerçekleşti.

Kalıcı bir pistteki ilk yarışına hazırlanan Formula E'de sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne, 1:27.419'luk zaman turuyla, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansın büyük çoğunluğunu zirvede tamamlamayı başardı.

Vandoorne'un zaman turunu geçen ilk isim 1:26.958 yaparak 1:27'nin altına inen BMW pilotu Maximilian Gunther oldu. Son anlarda hızlı turlar gelse de Gunther'in zamanını geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın lideri Alman pilot oldu.

Gunther'in en yakın takipçisi, ilk seansta da hızlı görünen Mahindra pilotu Alex Lynn oldu. İngiliz pilot, rakibinden sadece 0.012 saniye yavaş kaldı.

Mercedes'ten Nyck de Vries 1:26.989'luk zaman turuyla, Lynn'i sadece 0.019 saniye geriden takip etti.

İlk seansın lideri ve DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, ikinci seansta 0.083 saniye geride dördüncü oldu.

Böylelikle dört isim sadece 0.083 saniye içinde dizilmiş oldu.

Nissan'dan Oliver Rowland beşinci en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Sebastien Buemi sekizinci sırada yer aldı. Bu ikilinin arasında iyi bir zaman turu çıkaran Audi pilotu Rene Rast ve NIO pilotu Tom Blomqvist yer aldı.

Porsche'den Andre Lotterer ve Venturi'den Norman Nato ilk onu tamamladı.

Vandoorne, uzun süre lider gitmesine rağmen son bölümde 1:27.201 yaptı ve yakın geçen seansta 11. oldu.

Şampiyonlar Jean Ericc Vergne ve Lucas di Grassi ancak 15. ve 16. olabildiler.

Seans oldukça yakın geçti ve 15 sürücü sadece 0.450 saniye içinde dizildi.

Seans içerisindeki tek olay, ilk on dakika geride kalırken Virgin Racing'den Robin Frijns aracının kontrolünü kaybedip spin atmasıydı.

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 14 1'26.958  
2 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 13 1'26.970 0.012
3 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 16 1'26.989 0.031
4 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 15 1'27.041 0.083
5 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 17 1'27.064 0.106
6 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 11 1'27.107 0.149
7 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'27.122 0.164
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 17 1'27.142 0.184
9 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 17 1'27.150 0.192
10 France Norman Nato Monaco Venturi 17 1'27.171 0.213
11 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'27.201 0.243
12 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 14 1'27.226 0.268
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 13 1'27.237 0.279
14 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 16 1'27.296 0.338
15 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 14 1'27.408 0.450
16 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 13 1'27.555 0.597
17 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 13 1'27.588 0.630
18 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 14 1'27.597 0.639
19 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 15 1'27.600 0.642
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 12 1'27.672 0.714
21 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 13 1'27.756 0.798
22 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 14 1'28.131 1.173
23 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 17 1'28.146 1.188
24 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 13 1'28.438 1.480
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Valencia E-Prix 1. antrenman: Da Costa ve Techeetah hızlı başladı

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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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