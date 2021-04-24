Valencia E-Prix 1. antrenman: Da Costa ve Techeetah hızlı başladı

Pandemi döneminde şehir yarışı yapmakta epey zorlanan Formula E, bu kapsamda Valencia'daki Ricardo Tormo pistinde çifte yarış düzenleme kararı almıştı.

Bu bir ilkti ve hafta sonu, bugün gerçekleştirilen birinci antrenman seansıyla başladı. 45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında, ilk 15 dakikada Robin Frijns 1:30.270'lik zaman turuyla liderdi.

1:30'un altına inen ilk isim 1:29.597'lik zaman turuyla Stoffel Vandoorne olurken, sonrasında 1:29'un da altına inerek, en hızlı dereceyi 1:28.084'e kadar çekti.

Fakat seans ilerledikçe turlar da gelişmeye devam ederken, Oliver Rowland 1:27.998'lik zaman turuyla ilk sıraya oturdu ve sonrasında bu dereceyi 1:27.460'a çekti.

Son dakikalarda sahneye DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa çıktı ve 1:27.238 yaparak seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

BMW sürücüsü Maximilian Gunther, son anlarda derecesini geliştiren bir başka isimdi ve 1:27.425'lik zaman turuyla 0.187 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Rowland son anlarda derecesini geliştiremeyince 0.222 saniye geride kaldı ve üçüncü oldu.

DS Techeetah'tan Jean Eric Vergne, 19 tur atığı seansta 0.237 saniye yavaş kalınca dördüncü oldu.

Vandoorne, seansın büyük bölümünü lider götürmesine rağmen son bölümdeki hızlı turlara yanıt veremedi ve 0.287 saniye geride beşinci oldu.

Venturi'de Edoardo Mortara 0.301 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaparken, onu da 0.035 saniye ardında yer alan Buemi takip etti.

İlk onu Nyck de Vries, Jake Dennis ve Alexander Sims takip etti.

Sam Bird, Jaguar'la ancak 15. olabilirken, Andre Lotterer 20. ve Lucas di Grassi 23. oldu.

Sean sonucu: