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Formula E / Valensiya ePrix / Antrenman raporu

Valencia E-Prix 1. antrenman: Da Costa ve Techeetah hızlı başladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valencia E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa ilk sırada tamamladı.

Valencia E-Prix 1. antrenman: Da Costa ve Techeetah hızlı başladı

Pandemi döneminde şehir yarışı yapmakta epey zorlanan Formula E, bu kapsamda Valencia'daki Ricardo Tormo pistinde çifte yarış düzenleme kararı almıştı.

Bu bir ilkti ve hafta sonu, bugün gerçekleştirilen birinci antrenman seansıyla başladı. 45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında, ilk 15 dakikada Robin Frijns 1:30.270'lik zaman turuyla liderdi.

1:30'un altına inen ilk isim 1:29.597'lik zaman turuyla Stoffel Vandoorne olurken, sonrasında 1:29'un da altına inerek, en hızlı dereceyi 1:28.084'e kadar çekti.

Fakat seans ilerledikçe turlar da gelişmeye devam ederken, Oliver Rowland 1:27.998'lik zaman turuyla ilk sıraya oturdu ve sonrasında bu dereceyi 1:27.460'a çekti.

Son dakikalarda sahneye DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa çıktı ve 1:27.238 yaparak seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

BMW sürücüsü Maximilian Gunther, son anlarda derecesini geliştiren bir başka isimdi ve 1:27.425'lik zaman turuyla 0.187 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Rowland son anlarda derecesini geliştiremeyince 0.222 saniye geride kaldı ve üçüncü oldu.

DS Techeetah'tan Jean Eric Vergne, 19 tur atığı seansta 0.237 saniye yavaş kalınca dördüncü oldu.

Vandoorne, seansın büyük bölümünü lider götürmesine rağmen son bölümdeki hızlı turlara yanıt veremedi ve 0.287 saniye geride beşinci oldu.

Venturi'de Edoardo Mortara 0.301 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaparken, onu da 0.035 saniye ardında yer alan Buemi takip etti.

İlk onu Nyck de Vries, Jake Dennis ve Alexander Sims takip etti.

Sam Bird, Jaguar'la ancak 15. olabilirken, Andre Lotterer 20. ve Lucas di Grassi 23. oldu.

Sean sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 22 1'27.238  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 19 1'27.425 0.187
3 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 23 1'27.460 0.222
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 19 1'27.475 0.237
5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 24 1'27.525 0.287
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 23 1'27.539 0.301
7 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 23 1'27.574 0.336
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 23 1'27.732 0.494
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 20 1'27.809 0.571
10 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 20 1'27.833 0.595
11 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 19 1'27.912 0.674
12 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 22 1'27.939 0.701
13 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 15 1'27.952 0.714
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 20 1'28.029 0.791
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'28.055 0.817
16 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'28.114 0.876
17 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 22 1'28.149 0.911
18 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 20 1'28.189 0.951
19 France Norman Nato Monaco Venturi 23 1'28.240 1.002
20 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 23 1'28.259 1.021
21 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'28.297 1.059
22 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 20 1'28.444 1.206
23 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 20 1'28.527 1.289
24 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 22 1'29.508 2.270
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Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Editör Kemal Şengül

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