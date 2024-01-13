Usain Bolt, Meksika'da Formula E aracının direksiyonuna geçti

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı öncesinde, çok sayıda Olimpiyat altın madalyası sahibi, devrim niteliğindeki Formula E GENBETA yarış otomobiliyle 2024 Hankook Mexico City E-Prix'sinin yapılacağı pistte tam bir tur attı.

100m ve 200m'de gelmiş geçmiş en hızlı atleti, bu yılın başlarında ExCeL Londra'da 218.71km/s hıza ulaşarak resmi kapalı alan kara hızı dünya rekorunu 50 km/s'den fazla geliştiren Formula E GENBETA'nın yeteneklerini denemekten kendini alamadı.

Bolt, Autódromo Hermanos Rodríguez pistindeki başlangıç çizgisinden itibaren hızlanarak 0-60mph hızlanmasını 2.89 saniyede tamamladı ve 100 metreyi 4.36 saniyede geçti. 100 metreyi kendisine ait olan 9.58'lik dünya rekoru derecesinden 5.22 saniye daha hızlı tamamladı.

Mevcut Formula E Dünya Şampiyonu pilot Jake Dennis (Andretti Formula E Team) ve eski F1 yıldızı ve yeni Formula E TV sunucusu David Coulthard'ın koçluk tavsiyesi vermek üzere hazır bulunmasıyla Bolt, GENBETA'nın 400kW gücünü starttan itibaren ve düzlük boyunca tam olarak deneyimleyebildi.

100m, 200m ve 4x100m dünya rekortmeni Usain Bolt, "GENBETA yarış otomobili tekerlekli bir roket gibi. Onu kullanma şansını elde etmek akıllara durgunluk veren bir deneyimdi."

"Başlangıçtaki güç çok şaşırtıcıydı ve aldığınız adrenalin kolayca farklı bir seviyedeydi. GENBETA'yı sürmek daha önce deneyimlediğim hiçbir şeye benzemiyordu. Sürdüğünüz anda durmak ya da inmek istemeyeceğiniz söylendi ve haklıydılar. Yapabilsem her gün yapardım. Daha fazla zamanım olursa kesinlikle daha hızlı gideceğim." dedi.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, "Usain Bolt ve GENBETA yarış otomobilimizi neler olacağını görmek için bir araya getirmekten daha iyi bir Formula E olabilir mi? Usain 15 yıl önce dünya rekorunu kırdı ve o zamandan beri kimse onu geçmeye yaklaşamadı."

"Bugünkü yarış etkinliğimize de aynı kararlılıkla konfor alanından çıkıp inanılmaz yarış aracımıza binmek ve neler yapabileceğini görmek için kendine güvenerek geldi. Ayrıca bana yarın tekrar gelip daha da hızlı gidip gidemeyeceğini soruyor." dedi.

Eski F1 pilotu ve Formula E TV sunucusu David Coulthard, "Usain'in odaklanmasından ve güçlü bir performans ortaya koyma arzusundan çok etkilendim. Dünyanın en hızlı adamını bu inanılmaz yarış aracına bindirdiğinizde her zaman sınırlarını zorlayacaktır. Bir kez şampiyon olan her zaman şampiyon olur." dedi.