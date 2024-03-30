Tokyo E-Prix'de enerji tüketimi sorunu yaşayan Rowland: "Galibiyet masadaydı"

Britanyalı sürücü Formula E'nin Japonya'daki ilk yarışına pole pozisyonundan başladı ve 35 turluk mücadelenin büyük bir bölümünde tempoyu kontrol etti.

Ancak Nissan sürücüsü, arkadan gelenler kadar enerji tasarrufu yapamadığını fark etti ve liderliği korurken yarışın ilk bölümünde sadece istenen tüketimin altında kalabildiğini itiraf etti.

Bu durum, 10 tur kala Rowland'ın önemli ölçüde yavaşladığı anlamına geliyordu. Bu da yarış galibi Maximilian Guenther'in, sonuçta çok önemli olduğu kanıtlanan 10/11 virajında atağını yapmasına izin verdi.

Rowland, "Biraz daha önde kalsaydım muhtemelen daha fazla kişi tarafından geçileceğim bir pozisyondaydım."

"Elbette liderliği korumaya çalışıyordum. Ancak [Guenther] enerjiye sahip olduğunda ve Atak Modu'nu yapması gerektiğinde, saldırmaya çalışacağını biliyordum çünkü bir boşluk açması ve onu alması gerekiyordu."

"Bu o şeylerden biri, tekrar yapsaydım neyi farklı yapardım gerçekten emin değilim. Liderliği biraz daha erken mi bırakırdım ve hava koridorunda mi kalırdım?"

"Bence elimizden gelenin en iyisini yaptık. Galibiyet masadaydı, bu biraz sinir bozucu." dedi.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, 2nd position, lifts his trophy on the podium Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Guenther yarışın büyük bir bölümünde Rowland'ı gölgede bıraktı ve son bölümde hâlâ bir Atak Modu kullanması gerektiğinden, liderliği almak sezonun ilk zaferi için kilit önem taşıyordu.

Maserati MSG sürücüsü Rowland'ı geçtikten sonra, ikinci aktivasyonunu yapmadan önce iki tur daha bekledi ve 1.7 saniyelik bir fark açarak liderliği korumasını ve galibiyeti almasını sağladı.

Bu sezon şimdiye kadar beş yarışı da puanla bitiren Alman pilot, "Sanırım 10. virajda onu şaşırttım ve bu da yarışı bizim için açtı."

"Biraz fark açmaya çalıştım ama başlangıçta Atak Modumu kullanmak için yeterli farkım yoktu ve bu yarışı kazanmak için çok önemliydi."

"Açıkçası Oliver ve Porsche araçlarıyla aramız çok yakındı, çok hızlı geliyorlardı, bu yüzden hem Oliver hem de ben sıkı savunma yapmak zorundaydık ve sonunda bunun karşılığını aldık." dedi.