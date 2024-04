Tokyo E-Prix'de enerji tüketimi sorunu yaşayan Rowland: "Galibiyet masadaydı"

Britanyalı sürücü Formula E'nin Japonya'daki ilk yarışına pole pozisyonundan başladı ve 35 turluk mücadelenin büyük bir bölümünde tempoyu kontrol etti.

Ancak Nissan sürücüsü, arkadan gelenler kadar enerji tasarrufu yapamadığını fark etti ve liderliği korurken yarışın ilk bölümünde sadece istenen tüketimin altında kalabildiğini itiraf etti.

Bu durum, 10 tur kala Rowland'ın önemli ölçüde yavaşladığı anlamına geliyordu. Bu da yarış galibi Maximilian Guenther'in, sonuçta çok önemli olduğu kanıtlanan 10/11 virajında atağını yapmasına izin verdi.

Rowland, "Biraz daha önde kalsaydım muhtemelen daha fazla kişi tarafından geçileceğim bir pozisyondaydım."

"Elbette liderliği korumaya çalışıyordum. Ancak [Guenther] enerjiye sahip olduğunda ve Atak Modu'nu yapması gerektiğinde, saldırmaya çalışacağını biliyordum çünkü bir boşluk açması ve onu alması gerekiyordu."

"Bu o şeylerden biri, tekrar yapsaydım neyi farklı yapardım gerçekten emin değilim. Liderliği biraz daha erken mi bırakırdım ve hava koridorunda mi kalırdım?"

"Bence elimizden gelenin en iyisini yaptık. Galibiyet masadaydı, bu biraz sinir bozucu." dedi.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, 2nd position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images