Tokyo E-Prix Sıralama: Mortara sezonun dördüncü pole pozisyonunu aldı

Dün Jake Dennis'e karşı Düello Finali'ni kaybeden Mortara, bugün Final'de Jaguar TCS Racing pilotu Antonio Felix da Costa'yı geride bırakarak rövanşı aldı. Mahindra Racing de tarihinde ilk kez bir Formula E sezonunda dört pole pozisyonuna ulaşmış oldu.

Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli gök gürültülü fırtına nedeniyle 3. antrenman seansı iptal edilirken, sıralama turları kurumaya başlayan pistte gerçekleştirildi.

Mortara'nın pole pozisyonu ayrıca Porsche güç ünitelerinin üst üste yedi pole pozisyonundan oluşan serisini de sona erdirdi.

B Grubu

B Grubu'nda Mahindra Racing pilotu Edoardo Mortara en hızlı zamanı kaydederken, takım arkadaşı Nyck de Vries ikinci sırayı aldı.

Dünkü yarışın galibi Dan Ticktum üçüncü olurken, son Düellolar bileti dünya şampiyonu Oliver Rowland'ın oldu. Böylece iki Nissan pilotu da kendi ev yarışlarında Düellolar aşamasına kalmayı başardı.

Cumartesi günkü yarışta finiş göremeyen şampiyona adaylarından Pascal Wehrlein ise mekanik sorun yaşadı ve bu nedenle yalnızca altıncı sırada kaldı.

A Grubu

A Grubu'nda en hızlı isim Antonio Felix da Costa olurken, Jaguar takım arkadaşı Mitch Evans ikinci sırayı aldı. Taylor Barnard ve Norman Nato da Düellolar'a yükselen diğer isimler oldu.

Pistin hızla kurumaya devam etmesi nedeniyle grubun en hızlı dereceleri son turlarda gelirken, ilk dokuz pilot arasında yalnızca 0.7 saniye fark oluştu.

Porsche pilotu Nico Müller, 16. virajdaki hatasının ardından Düellolar'a kalmayı kıl payı kaçırdı. Dün pole pozisyonunu kazanan Andretti pilotu Jake Dennis ise dokuzuncu sırada kalarak elendi.

Çeyrek Finaller

İlk çeyrek finalde Taylor Barnard, şampiyona lideri Mitch Evans ile karşılaştı. Bu sezon iki galibiyet ve beş podyum elde eden Evans, ilk pole pozisyonunu yine alamazken yarı finale yükselen isim Barnard oldu.

İkinci eşleşmede Antonio Felix da Costa, Nissan pilotu Norman Nato'yu mağlup ederek Jaguar'ı yarı finale taşıdı.

Üçüncü çeyrek finalde Dan Ticktum, Mahindra pilotu Nyck de Vries'e karşı etkileyici bir tur çıkardı. Duvarlara oldukça yaklaşan CUPRA KIRO pilotu, damalı bayrakta rakibinden yaklaşık yarım saniye daha hızlıydı. Ticktum, dün gece son turda kazandığı zaferin ardından Tokyo pistindeki güçlü performansını sürdürdü.

Son çeyrek finalde Edoardo Mortara ile son dünya şampiyonu Oliver Rowland karşı karşıya geldi. Ancak Rowland'ın tek hızlı turunun başında yaptığı hata sonucu kaçış alanına taşmasıyla mücadele erken sona erdi. Mortara, rakibinden 1.2 saniye daha hızlı tur atarak yarı finale yükseldi.

Yarı Finaller

İlk yarı final eşleşmesinde Taylor Barnard ile Antonio Felix da Costa mücadele etti. Daha hızlı tur atan Jaguar pilotu finale yükselmeyi başardı. Da Costa, bu sezon çıktığı beş yarı final düellosunda yalnızca bir galibiyet elde etmişti ve bu sayıyı artırdı.

Diğer yarı finalde Dan Ticktum ile Edoardo Mortara kozlarını paylaştı. Her iki pilot da limitlerde sürüş sergilese de finale yükselen isim Mahindra pilotu Mortara oldu. İtalyan pilot böylece sezonun 15. yarışında sekizinci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Final

Final Düellosu'nda Edoardo Mortara ile Antonio Felix da Costa karşı karşıya geldi. Da Costa GEN3 dönemindeki ilk pole pozisyonunu hedeflerken, Mortara ise hem sezonun dördüncü pole'ünü hem de Mahindra tarihindeki bu başarıyı elde etmeye çalışıyordu.

Düellonun galibi Mortara olurken, Mahindra pilotu 2017/18 sezonunda dört pole pozisyonu kazanan Jean-Éric Vergne'nin Formula E'de bir sezonda en fazla pole pozisyonu rekoruna ortak oldu.