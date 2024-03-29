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Formula E Tokyo ePrix

Tokyo E-Prix öncesi Di Grassi: "Daha iyi bir pist düzeni olabilirdi"

Formula E sürücüleri, Tokyo E-Prix'sinin açılışındaki pist düzeninin dar ve virajlı olmasının yarışta geçişleri zorlaştıracağına inanıyor.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Simon Galloway / Motorsport Images

Tamamen elektrikli şampiyona bu hafta sonu Japonya'da ilk kez Tokyo'nun rıhtım kenarındaki Big Sight bölgesinde yer alan 20 turluk, 1.606 millik bir pistte boy gösterecek.

Sao Paulo'daki bir önceki yarışın aksine Tokyo pisti, düzlüklerin çok az olduğu, belirgin bir şekilde virajlı ve teknik bir yapıya sahip.

Sonuç olarak sürücüler, geçişlerin çok zor olması nedeniyle sıralama turlarının normalden daha önemli olacağına inanıyor.

Andretti sürücüsü Norman Nato, "Burası gerçek bir Formula E pisti, tümsekler açısından zorlu olacak. Geçiş şansı oldukça düşük, bu yüzden sıralama gerçekten önemli olacak." 

"Bu yıl lastik anlayışı ve enerji yönetimi açısından farklı, artık herkes hemen hemen aynı seviyede."

"Brezilya'daki sıralama turlarında tüm araçların birbirine ne kadar yakın olduğu görüldü. Dolayısıyla hata yapmak için hiçbir marj yok." dedi.

Pist, ilk duyurulduğundan bu yana düzeninde bir değişikliğe uğradı ve FIA, pistin bu bölümünde güvenliği artırmak amacıyla 16. viraj'a bir şikan ekledi.

A view of Tokyo Big Sight

A view of Tokyo Big Sight

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Abt sürücüsü ve 2016-17 şampiyonu Lucas di Grassi, Formula E araçlarının tüm potansiyelinden faydalanmak için pistin gelecek yıl düzenlenecek önce değiştirilmesi gerektiğine inanıyor. 2025 için ikinci bir Tokyo E-Prix'si planlanıyor.

Brezilyalı pilot, "Pistin yapabileceklerinin en iyisi olduğunu düşünmüyorum ama bu sadece bir ilk yıl." 

"Her zaman biraz daha muhafazakâr başlamanız ve sonra yükselmeniz gerektiğini biliyoruz ama genel olarak çok teknik bir pist."

"Düşük hız, çok fazla tümsek, bu pist limanı ile bir bakıma New York'a benziyor."

"Bu araçlarla çok fazla güce sahipler, bu yüzden daha uzun düzlüklere, daha hızlı pistlere ihtiyacımız var."

"Sorun şu ki pist çok engebeli ve yükseklik değişimi var. Lastiklerle sahip olduğumuz yol tutuşuyla, gazı nasıl uyguladığınıza gerçekten dikkat etmeliyiz." 

"Şikenler çok fazla risk almanızı sağlıyor, çünkü hızlı olmak için risk almanız gerekiyor." dedi.

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Stefan Mackley
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Stefan Mackley
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