Tokyo E-Prix: Guenther son turda Rowland'ın baskısına direnerek kazandı

Yarışın bitimine 10 tur kala liderliği ele geçiren Alman sürücü, yarış boyunca ilk üçün içinde dolaştı ve son 'Atak Modu'nu' aktive ettikten sonra ilk sıradaki yerini korumak için yeterli farkı oluşturdu.

Yarışı lider götüren Guenther'e, son turda Rowland atak yaptı. Ancak Nissan sürücüsü üç önemli geçiş denemesi yapmasına rağmen öne geçmeyi başaramadı.

Polonyalı Rowland, 35 turluk yarışın büyük bir bölümünü lider götürdü. Gridin daha temiz ve yol tutuşunun daha fazla olduğu tarafından Guenther'i geçen Edoardo Mortara'dan savunmak zorunda kalmasına rağmen çizgiden itibaren pozisyonunu korudu.

Sürücülerin dar ve virajlı pistte geçiş yapmanın zor olacağına dair endişeleri doğru çıktı. Bu da pist pozisyonunun çok önemli olduğu anlamına geliyordu ve diğer yarışların tam aksine, 'Atak Modu' aktivasyonları yarışın çok daha geç döneminde gerçekleştrildi.

Liderlik pozisyonları açılış bölümünde değişmedi. Ancak Mortara 10. turda Guenther'den 6. virajın sağında savunma yapmak zorunda kaldığında, Rowland'ın bir sonraki turda iki Atak Modundan ilkini aktive etmesine ve liderliği korumasına izin verdi.

Mortara da aynı turda ekstra güç takviyesi alarak Guenther'i bir pozisyon yükseltti ve Rowland 13. turda ikinci Atak Modunu aldığında kendini liderlikte buldu.

Guenther 14. turda ilk Atak Modunu aldıktan sonra üçüncülüğe düştü. Ancak 16. virajda Mortara'yı geçtikten sonra hemen ikinciliğe geri döndü.

Bundan sonra Guenther, Rowland'ı gölgeledi ve Nissan sürücüsü 10/11 virajına girerken enerji tasarrufu yapmak için yavaşladığında, Guenther bir daha asla bırakmayacağı bir liderlik elde etti.

Son şampiyon Jake Dennis, bitime üç tur kala Antonio Felix da Costa'yı geçtikten sonra Porsche sürücüsünün 15. virajda Rowland'ın dışından yaptığı iyimser hareketin ardından ivme kaybetmesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Portekizli sürücü, son virajlarda Dennis ile yan yana geldikten sonra yer kaybeden ve yarış ortasında iki sıra gerileyen takım arkadaşı Pascal Wehrlein'ın önünde dördüncü sırada kaldı.

Mortara, bitime sadece beş tur kala son Atak Modunu aldıktan sonra damalı bayrağı altıncı sırada gördü. Ancak yarış sonrası aşırı enerji kullanımı nedeniyle diskalifiye edildi.

Bu durum Abt'den Nico Muller'i altıncılığa yükseltirken, Jaguar'dan Nick Cassidy 19. başladığı yarışta yedinciliğe kadar yükseldi.

Takım arkadaşı Mitch Evans ise zor bir gün geçirdi. Yeni Zelandalı, Robin Frijns ile 6. Virajda temas ettikten sonra yeni bir ön kanat için pit stop yaptıktan sonra yarışı 14. sırada bitirdi. Pist üzerindeki parçalar güvenlik aracının çıkmasına neden oldu ve yarış iki tur uzatıldı.

Frijns, Norman Nato ile teması sonrasında ön kanadını kaybetmesine rağmen 7. olmayı başardı. Andretti sürücüsü Nato, beş saniye ceza alarak puan barajından gerilere düştü.

Sergio Sette Camara (ERT) ve Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ı ilk 10'u tamamladı.

2024 Tokyo E-Prix