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Formula E Tokyo ePrix

Tokyo E-Prix: Guenther son turda Rowland'ın baskısına direnerek kazandı

Maximilian Guenther'in Oliver Rowland'ı geçerek Tokyo E-Prix'sini kazanması, Maserati MSG sürücüsünün bu yılki ilk Formula E galibiyeti oldu.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Alastair Staley / Motorsport Images

Yarışın bitimine 10 tur kala liderliği ele geçiren Alman sürücü, yarış boyunca ilk üçün içinde dolaştı ve son 'Atak Modu'nu' aktive ettikten sonra ilk sıradaki yerini korumak için yeterli farkı oluşturdu.

Yarışı lider götüren Guenther'e, son turda Rowland atak yaptı. Ancak Nissan sürücüsü üç önemli geçiş denemesi yapmasına rağmen öne geçmeyi başaramadı.

Polonyalı Rowland, 35 turluk yarışın büyük bir bölümünü lider götürdü. Gridin daha temiz ve yol tutuşunun daha fazla olduğu tarafından Guenther'i geçen Edoardo Mortara'dan savunmak zorunda kalmasına rağmen çizgiden itibaren pozisyonunu korudu.

Sürücülerin dar ve virajlı pistte geçiş yapmanın zor olacağına dair endişeleri doğru çıktı. Bu da pist pozisyonunun çok önemli olduğu anlamına geliyordu ve diğer yarışların tam aksine, 'Atak Modu' aktivasyonları yarışın çok daha geç döneminde gerçekleştrildi.

Liderlik pozisyonları açılış bölümünde değişmedi. Ancak Mortara 10. turda Guenther'den 6. virajın sağında savunma yapmak zorunda kaldığında, Rowland'ın bir sonraki turda iki Atak Modundan ilkini aktive etmesine ve liderliği korumasına izin verdi.

Mortara da aynı turda ekstra güç takviyesi alarak Guenther'i bir pozisyon yükseltti ve Rowland 13. turda ikinci Atak Modunu aldığında kendini liderlikte buldu.

Guenther 14. turda ilk Atak Modunu aldıktan sonra üçüncülüğe düştü. Ancak 16. virajda Mortara'yı geçtikten sonra hemen ikinciliğe geri döndü.

Bundan sonra Guenther, Rowland'ı gölgeledi ve Nissan sürücüsü 10/11 virajına girerken enerji tasarrufu yapmak için yavaşladığında, Guenther bir daha asla bırakmayacağı bir liderlik elde etti.

Son şampiyon Jake Dennis, bitime üç tur kala Antonio Felix da Costa'yı geçtikten sonra Porsche sürücüsünün 15. virajda Rowland'ın dışından yaptığı iyimser hareketin ardından ivme kaybetmesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Portekizli sürücü, son virajlarda Dennis ile yan yana geldikten sonra yer kaybeden ve yarış ortasında iki sıra gerileyen takım arkadaşı Pascal Wehrlein'ın önünde dördüncü sırada kaldı.

Mortara, bitime sadece beş tur kala son Atak Modunu aldıktan sonra damalı bayrağı altıncı sırada gördü. Ancak yarış sonrası aşırı enerji kullanımı nedeniyle diskalifiye edildi.

Bu durum Abt'den Nico Muller'i altıncılığa yükseltirken, Jaguar'dan Nick Cassidy 19. başladığı yarışta yedinciliğe kadar yükseldi.

Takım arkadaşı Mitch Evans ise zor bir gün geçirdi. Yeni Zelandalı, Robin Frijns ile 6. Virajda temas ettikten sonra yeni bir ön kanat için pit stop yaptıktan sonra yarışı 14. sırada bitirdi. Pist üzerindeki parçalar güvenlik aracının çıkmasına neden oldu ve yarış iki tur uzatıldı.

Frijns, Norman Nato ile teması sonrasında ön kanadını kaybetmesine rağmen 7. olmayı başardı. Andretti sürücüsü Nato, beş saniye ceza alarak puan barajından gerilere düştü.

Sergio Sette Camara (ERT) ve Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ı ilk 10'u tamamladı.

Japan 2024 Tokyo E-Prix

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 35

53'34.665

     26  
2 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 35

+0.755

53'35.420

 0.755   21  
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 35

+1.405

53'36.070

 0.650   15  
4 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 35

+1.822

53'36.487

 0.417   12  
5 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 35

+3.897

53'38.562

 2.075   10  
6 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 35

+4.354

53'39.019

 0.457   8  
7 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 35

+4.983

53'39.648

 0.629   6  
8 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 35

+5.542

53'40.207

 0.559   4  
9 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 35

+5.929

53'40.594

 0.387   2  
10 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 35

+6.504

53'41.169

 0.575   1  
11 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 35

+7.016

53'41.681

 0.512      
12 France J. Vergne DS Penske 25 35

+7.583

53'42.248

 0.567      
13 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 35

+8.467

53'43.132

 0.884      
14 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 35

+8.859

53'43.524

 0.392      
15 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 35

+9.316

53'43.981

 0.457      
16 France N. Nato Andretti Formula E 17 35

+9.573

53'44.238

 0.257      
17 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 35

+9.735

53'44.400

 0.162      
18 India J. Daruvala Maserati Racing 18 35

+15.096

53'49.761

 5.361      
19 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 35

+49.418

54'24.083

 34.322      
20 United Kingdom S. Bird McLaren 8 34

+1 Lap

54'10.461

 1 Lap      
dnf Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 17

+18 Laps

24'13.474

 17 Laps     Yarış dışı
dnf Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 17

+18 Laps

24'14.011

 0.537     Yarış dışı
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