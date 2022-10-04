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Formula E Haberler

Tokyo, 2024 Formula E yarışına ev sahipliği yapmak için anlaşma imzaladı

Formula E, 2024'te Tokyo'da yapılacak bir Prix için anlaşmaya varmasının ardından, Japonya'da yarış gerçekleştirmeye olan arzusunu yerine getirecek.

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Tokyo, 2024 Formula E yarışına ev sahipliği yapmak için anlaşma imzaladı
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Elektrikli yarış serisinin CEO'su Jamie Reigle Salı günü Tokyo Büyükşehir Hükümet Binasında Tokyo valisi Yuriko Koike ile 2024 baharında Japonya'nın başkentinde düzenlenecek bir yarış için ön anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma, Koike'nin geçen ay Tokyo'nun sıfır emisyonlu araçların kullanımını teşvik etme çabalarının bir parçası olarak FE'yi şehre getirmek istediklerini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Açıklamaya göre pist, büyük nüfuslu şehrin merkezinden uzakta olan Kowo Ward Ariake bölgesindeki Tokyo Big Sight'in çevresine kurulacak.

Japonya'da bir yarış düzenlemek Formula E'nin uzun zamandır hedefiydi ve Tokyo ile Yokohama aday şehirler olarak gösteriliyordu. Fakat ülkenin katı polis yasaları böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde her zaman büyük bir engel olmuştu.

Fakat geçen yılki genel seçimlerde Japonya Temsilciler Meclisi'ne seçilen eski FE sürücüsü Sakon Yamamoto'nun cadde yarışlarını mümkün kılacak bir yasa tasarısı hazırlama çabasıyla, büyük bir ilerleme kaydedildi.

Tokyo'da daha önce Formula E araçlarıyla iki ayrı gösteri sürüşü yapıldı. Bunlardan birisi 2015'te Roppongi'de yapılırken, diğeri ertesi yıl Lucasi di Grassi tarafından Marunouchi'de gerçekleştirildi.

Tokyo'da yarış düzenleme haberi, merkezi Yokohama'da bulunan FE'nin tek Japon üreticisi Nissan için iyi bir haber olacak.

Kamui Kobayashi'nin 2017'de Hong Kong E-Prix'sinde Andretti Autosport adına yarışmasından bu yana seride Japon sürücü yer almadı.

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