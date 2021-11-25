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Ticktum, NIO 333 ile Formula E’ye geçiyor

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Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Formula 2 yarış galibi Dan Ticktum, 2022’de NIO 333 takımı ile Formula E’ye adım atacak ve Oliver Turvey’nin takım arkadaşı olacak.

Ticktum, NIO 333 ile Formula E’ye geçiyor

Eski Red Bull ve Williams sürücü programı üyesi Ticktum, IMSA’ya geçiş yapan Tom Blomqvist’in yerini alarak NIO’ya katıldı.

NIO 333 001 aracını ilk olarak 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Valencia’da gerçekleştirilecek olan resmi sezon öncesi testlerinde kullanacak olan Britanyalı sürücü, testin ikinci gününün ardından Suudi Arabistan’a giderek Cidde’deki Formula 2 ayağına katılacak.

Adam Carroll, Çinli takımın yedek ve gelişim sürücüsü olmaya devam edecek ve testlerin son gününde aracı kullanacak.

Ticktum, “NIO 333 Formula E takımıyla yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum.”

“Gelecek haftaki teste hazırlanma konusunda fazla zamanım olmadığı için büyük bir mücadele olacak ve Formula E karmaşık bir seri. Ancak çok heyecanlı olacak.” dedi.

Ticktum, bitime iki ayak kala F2’de şampiyona lideri Oscar Piastri’nin 49 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

İki kez Macau GP galibi sürücü 2022 için IndyCar, Formula E ve DTM’de fırsatlar aradığını belirtmiş ve nihai hedefi olan Formula 1’e ulaşma şansını kaybettiğini kabul etmişti.

F2’deki takımı Carlin ile IndyCar’a geçişi, Ticktum için ciddi bir seçenek gibi görünüyordu. Ancak Formula E’ye geçişi, bazı yarışların çakışması sebebiyle IndyCar’da da aynı anda yarışma şansını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Oliver Turvey, Dan Ticktum, NIO 333
Oliver Turvey, Dan Ticktum, NIO 333
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Fotoğraf: NIO Formula E Team

2021-2022 NIO 333 Formula E car
2021-2022 NIO 333 Formula E car
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Fotoğraf: NIO Formula E Team

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