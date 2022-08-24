Ticktum, Gen3 kuralları için Formula E'de kalmak istiyor

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Formula 2'de DAMS ve Carlin takımlarıyla iki yıl boyunca yarışan Ticktum, sonrasında Formula E'ye geçti ve NIO 333'te takımdan ayrılan Tom Blomqvist'in yerini aldı.

Ticktum, Formula E'deki ilk sezonunda sadece bir puan alabilse de sezonun son yarışında sıralama turlarını 7. tamamladı ve hasar alıp yarışı bırakmak zorunda kalmadan önce Seul yarışını 6. sırada götürüyordu.

FE'deki ilk sezonunu değerlendiren Ticktum, cadde pistlerinde yarışmaktan zevk aldığını ve aracı sürmenin ilk beklediğinden daha iyi olduğunu söylüyor.

Ticktum, şampiyonadan zevk alsa da takımının genel olarak daha rekabetçi olmasını istiyor. NIO 333, yıl boyunca Dragon Penske Racing'le birlikte orta grubun sonlarında mücadele etti.

Konu hakkında konuşan Ticktum, "Şampiyonadan beklediğimden daha çok zevk aldım. Pistleri, etkinlikleri, o tarz şeyleri seviyorum. Aracı sürmek beklediğimden daha iyiydi fakat tamamen dürüst olmam gerekirse, takımın bu yıl performans anlamında olduğu yerden zevk almadım.

"İyi gelişim sağladık ve önemli olan pozitiflere bakabilmek fakat uzun bir sezonun ardından benim gibi rekabetçi biri için bu durum yorucu olabiliyor." dedi.

Dan Ticktum, NIO 333, NIO 333 001 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Ticktum, özellikle Gen3 araçlarıyla yarışmayı dört gözle bekliyor. Gelecek sezondan itibaren yarışılacak olan Gen3 araçları, Gen2 araçlarına kıyasla daha güçlü bir motora sahip olacaklar, rejen kapasiteleri artacak ve yeni lastikler gelecek.

Gen3 araçlarıyla yarışmayı dört gözle beklediğini söyleyen Ticktum, "Şimdiden gelecek sezonu dört gözle bekliyorum. Her şey iyi giderse, burada olmaya devam edeceğim. Gen3 oldukça heyecan verici duruyor. Ayrıca, Gen3 araçlarıyla alakalı henüz medyaya ulaşmamış bazı şeyler var. Yani ilgi çekici şeyler yaşanıyor.

"Şimdiden gelecek sezona fazlasıyla odaklıyım." ifadelerini kullandı.