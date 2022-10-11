Ticktum 2022-23'te NIO Formula E takımında kalacak, Turvey ayrılacak

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Dan Ticktum bu sezon Roma'da puan alırken, Seul'deki sıralama turlarında güçlü bir performans sergilemişti.

Zorlu geçen yıla rağmen genç sürücünün kontratında 2022-23 sezonu için opsiyon vardı ve bundan ötürü takımda kalması bekleniyordu.

Bugün bir açıklama yayınlayan NIO 333, Ticktum'un Dragon Penske'den takıma katılan Sergio Sette Camara'nın takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Ticktum, "Beklendiği gibi, NIO 333 takımına geri dönüyorum."

"Gen3 aracını birkaç kez kullanma fırsatım oldu ve bundan gerçekten keyif aldım."

"Gen2 araçlarıyla kıyaslandığında ileriye doğru büyük bir adım. Elektrikli yarışların yeni çağını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Ticktum ve Sette Camara ile yapılan anlaşmaların ardından Oliver Turvey'e kapı görünmüş oldu.

Turvey, McLaren'a geçişle bağlantılıydı ancak Motorsport.com, koltuk için ana adayın Jake Hughes olduğunu öğrendi.

Dan Ticktum, NIO 333, NIO 333 001, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images